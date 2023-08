Salma Paralluelo: “Recuerdo a toda mi familia, a toda la gente que me apoya”

in

Wellington, 11 ago (EFE).- Salma Paralluelo, jugadora de la selección española, aseguró este viernes que recordó a “toda la gente que la apoya” tras anotar en la prórroga el gol definitivo ante Países Bajos (2-1) que certificó la clasificación de España para las semifinales del Mundial de Australia y Nueva Zelanda.

“Recuerdo a toda mi familia, a toda la gente que me apoya, que me quiere, de todas mis compañeras al tener al gol que nos lo merecíamos”, afirmó Paralluelo tras certificar el pase a semifinales.

“Ha sido una contra, se ha quedado Jeni (Hermoso), se ha dado la vuelta, me ha tirado el pase al espacio y me he hecho un hueco para chutar y por suerte ha entrado”, explicó la atacante española.

La jugadora del Barcelona afirmó no tener “ninguna” preferencia para el próximo choque del martes ante las ganadoras del choque entre Japón y Suecia. “Vamos a por el siguiente objetivo, como siempre, juntas, a por todas, riendo de nosotras y a ver si podemos pasar a esta final”, aseguró.

Por: EFE