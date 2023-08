Salma Hayek no sabía de moda y de alfombras rojas de Hollywood

Las Red Carpet de Hollywood son siempre un motivo de elegancia e impacto mediático; la actriz Salma Hayek que no sabía de moda, hoy es sinónimo de moda y glamour, recordó cómo fue su primera vez en la alfombra roja. Corría el año de 1996 y ella estaba en sus pinitos de apariciones, invitada a la Premier de «La Jaula de las Locas» con Robin Williams, los asistentes especiales y elenco de la película asistían con trajes de gala o de un gran diseñador. Por ser mexicana y muy bajita, en ese entonces no le ayuda su peso y no le ayuda con el diseño, lucir ropa femenina». Este fue motivo usó trajes de hombre «por un tiempo». Fue así que para ir a esa Premier, sabía que no tenía chnce de un traje de diseñador famoso ya que nadie la conocía como ahora. De inmediato, recordó que tenía un amigo en Hugo Boss, quien le hizo llegar un traje gris que combinó con un buzo de tortuga.

27 años después, Salma Hayed ya es otra mujer y es referente para marcas como Gucci, Versace y Saint Laurent entre otros que con finos detalles sumados a joyas la ponen un lugar prestigiado para la lente de los fotógrafos como pasó en en los Globos de Oro de 2023 con un vestido de Gucci hecho a la medida e imagen con bordados de cristales y Cannes 2023, al lucir un vestido negro brillante y ampliamente escotado que combinó con joyas de la casa Boucheron, las cuales no pasaron desapercibidas para portales y revistas de moda. Ahora no tiene de que preocuparse porque la buscan para editoriales, campañas y vestirla como una de las principales latinas de Hollywood.

SALMA ES MODA EN CADA UNA DE SUS APARICIONES DE PELÍCULAS

