Salir de las deudas, reto para los latinos mayores de 50 años en 2024

Los Ángeles (EE.UU.), 29 dic (EFE).- Carlos Hernández prometió no usar su tarjeta de crédito en 2024 y tratar de pagar las deudas que, a sus 64 años, no le permiten pensar en jubilarse tranquilamente después de 30 años trabajando en EE.UU. No es el único agobiado por el endeudamiento, una carga que afecta particularmente […]