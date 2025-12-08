¿Salió de La Picota a prender velitas? «Garabato» se fugó durante la visita y dejó «reemplazo»

Menú Últimas noticias
    Publicado por: SoloDuque

    Miuto30.com .- “Garabato”, un peligroso recluso condenado a 28 años de prisión por hurto y secuestro extorsivo, se fugó de la cárcel la Picota, en Bogotá, aprovechando la visita de este domingo 7 de diciembre.

    Detalles de la Fuga

    La evasión de Pedro David Nieves Mosquera se produjo sobre las 4:20 p.m. de este domingo 7 de diciembre. El hombre, también conocido como “Garabato” logró escapar de la prisión utilizando la modalidad conocida como “cambiazo” con un visitante.

    Cómplice Detenido

    El visitante que facilitó la fuga al intercambiar su lugar con el recluso fue identificado como Alexander Marulanda Ríos, quien no logró salir de la cárcel y actualmente permanece en las instalaciones de La Picota, para ser puesto a disposición de las autoridades judiciales para que responda por su participación en la fuga.

    Garabato es “viejo conocido” de las autoridades

    En 2023, Pedro David Nieves Mosquera fue recapturado pocos minutos después de haber salido de la Cárcel Modelo de Bogotá, donde había cumplido una condena de más de ocho años de prisión por el delito de extorsión; esa vez para pagar por secuestro y hurto.

    Es importante que si alguien lo ha visto o sabe de su paradero avise a las autoridaes; pues es un un peligroso delincuente.

