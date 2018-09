Salió al aire la queja por el mal aliento de Thalía en las telenovelas de los 90

La cantante Thalía, quien además fue una de las actrices más afamadas de los años 90 con Las Marías, la trilogía que la mexicana protagonizó, donde también el actor Arturo Peniche, que interpreta a Jorge Luis del Olmo, quien se enamora de la joven y ahora revela por qué no le gustaba besarla.

Las escenas de amor y pasión de la telenovela María Mercedes fueron bastante exitosas en su momento y hoy todavía son recordadas, pero recientemente el actor protagónico, Peniche, reveló un pequeño inconveniente al que se enfrentaba cada vez que tenía que demostrar su ‘química’ con Thalía en el set.

“A ella le gustaba mucho irse a comer a un restaurante de mariscos que está al lado de Televisa, entonces llegaba con un olor terrible a ajo”, fue lo que le dijo Peniche al programa Suelta la sopa.

En el programa también narró una ocasión que involucra el mal aliento de la cantante:

“Llegó Thalía diciendo que se había lavado los dientes y que ya no me quejara más. Yo fui y me comí una cebolla morada y le tiré el aliento. Lloré del asco, pero fue muy gracioso”, contó el actor.