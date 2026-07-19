Resumen: Si usted ha visto a Luis Eduardo Díaz Silva, sabe algo de su paradero o tiene algún dato que pueda aportar a la investigación, las autoridades solicitan su colaboración inmediata

¡Salió a vender agua y no regresó! Buscan a Luis Eduardo Díaz, venezolano desaparecido en Prado Centro

Minuto30.com .- Un profundo drama vive una familia extranjera radicada en Medellín tras la misteriosa desaparición de Luis Eduardo Díaz Silva, un joven venezolano de 28 años de edad. Las autoridades y sus seres queridos hacen un llamado urgente a la solidaridad ciudadana para dar con su paradero lo antes posible.

El caso genera gran preocupación, ya que el joven salió de su hogar con el único propósito de ganarse el sustento diario y desde entonces se perdió todo rastro de su ubicación.

¿Cómo y dónde ocurrió su desaparición?

De acuerdo con el reporte oficial entregado por sus familiares, Luis Eduardo fue visto por última vez el pasado 27 de mayo. El joven salió a trabajar como de costumbre vendiendo agua en un semáforo ubicado en el centro de Medellín.

La angustia de la familia radica en que, tras cumplir con su jornada habitual en las calles de este céntrico sector, el joven nunca regresó a su hogar y desde entonces no han tenido ninguna comunicación con él.

¿Qué ropa llevaba puesta el día que desapareció?

Para facilitar su identificación en centros asistenciales, albergues o en las calles de la ciudad, la familia detalló las prendas que vestía el día en que se perdió su rastro:

Jean color azul claro.

Buzo color azul oscuro.

Gorra negra.

Tenis negros.

¿Cuáles son sus características físicas?

El boletín de búsqueda destaca los siguientes rasgos físicos para ayudar a la comunidad a reconocerlo:

Edad y Nacionalidad: 28 años, de nacionalidad venezolana.

Estatura: 1,70 metros.

Contextura: Delgada.

Tono de piel: Tez morena.

¿A dónde comunicarse si tiene información?

Si usted ha visto a Luis Eduardo Díaz Silva, sabe algo de su paradero o tiene algún dato que pueda aportar a la investigación, las autoridades solicitan su colaboración inmediata. Puede reportar cualquier información de manera directa y confidencial a la Unidad de Desaparecidos de la Fiscalía a través de:

📞 Celular / WhatsApp: 318 532 1733

🚨 También puede acercarse a cualquier patrulla de la Policía Nacional o comunicarse a la línea gratuita de emergencias 123.