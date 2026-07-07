Tres hombres de Itagüí salieron hacia Santa Fe de Antioquia y nunca regresaron ¿qué pasó?

Resumen: El abandono de los cadáveres en tres puntos geográficos diferentes, al Norte y Occidente del departamento, en un lapso de menos de 24 horas evidenciaría el despliegue de una estructura delincuencial organizada.

Minuto30.com .- Lo que comenzó como un recorrido hacia el Occidente antioqueño terminó convertido en uno de los rompecabezas criminales más perturbadores del año. Las autoridades del departamento de Antioquia se enfrentan a un complejo caso tras investigar la desaparición y posterior asesinato de tres hombres que salieron de su natal Itagüí y nunca regresaron a casa.

Según los reportes preliminares, las víctimas salieron juntas de paseo y permanecieron durante varias horas en la zona de Santa Fe de Antioquia. Fue allí donde su rastro se esfumó por completo, dando inicio a una macabra secuencia de hallazgos el pasado jueves 2 de julio de 2026.

Un operativo criminal meticulosamente planeado

La principal hipótesis de los investigadores apunta a que las muertes no fueron hechos aislados, sino una retaliación criminal fríamente calculada. El detalle más escalofriante de la investigación es que las víctimas habrían sido asesinadas y posteriormente trasladadas a zonas rurales distantes entre sí para despistar a las autoridades.

El abandono de los cadáveres en tres puntos geográficos diferentes, al Norte y Occidente del departamento, en un lapso de menos de 24 horas evidenciaría el despliegue de una estructura delincuencial organizada.

Cronología y Mapa de los Hallazgos

El 2 de julio se convirtió en una jornada de horror para las autoridades, que fueron encontrando los cuerpos uno por uno, todos ultimados con tiros de gracia.

La escalofriante cronología de los hallazgos

La macabra jornada del 2 de julio comenzó apenas a las 00:05 de la madrugada en la vereda El Tambo de San Pedro de los Milagros, donde fue encontrado el cuerpo de un hombre de 36 años, con múltiples heridas de bala en el rostro y la cabeza.

Horas más tarde, a las 07:20 a. m., el horror se trasladó a la vía que conduce a San Jerónimo, en el corregimiento de Palmitas (Medellín); allí, un transeúnte descubrió el cadáver de un hombre de 62 años, quien presentaba cinco impactos de arma de fuego, todos también en la cabeza y el rostro.

El trágico rompecabezas se completó a las 14:30 en la vereda San José del municipio de Belmira, cuando la comunidad reportó el hallazgo del tercer hombre, también de 36 años, asesinado de un disparo en la cabeza. En esta última escena, las autoridades encontraron una pista clave: el vehículo abandonado junto al cuerpo, el cual podría ser la pieza fundamental para resolver este escabroso caso.

Las pistas del caso

La clave para desentrañar este triple homicidio podría estar en el vehículo encontrado en la zona rural de Belmira, en el cual se presume que se movilizaban los tres hombres durante su «paseo».

Fuentes cercanas al caso indicaron que algunas de las víctimas tendrían antecedentes judiciales, lo que refuerza la teoría de un ajuste de cuentas.

Por ahora, autoridades trabaja contra reloj recopilando información y testimonios para reconstruir la ruta exacta del «viaje sin regreso» y dar con el paradero de los autores intelectuales y materiales de este atroz crimen múltiple.