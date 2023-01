De salidas y llegadas

in

Sellado el acuerdo verbal con Andrés Ibargüen y con el papelón de Adrián Arregui, el Deportivo Independiente Medellín culminó la llegada y salida de jugadores para este primer semestre del 2023 donde se disputará de igual manera la tan anhelada Copa Libertadores de América.

Para hablar inicialmente de salidas, no podríamos dejar a un lado la del volante tapón argentino quien a su mejor estilo ha protagonizado de nuevo un papelón donde solo faltaron las lágrimas que derramó al inicio de la pandemia cuando tomó la decisión de irse para Huracán y luego para Independiente.

Las críticas no han faltado por parte de la poderosa hinchada para el excapitán rojo, quizás más por no ser consecuente con ese amor propio que tanto pregonaba por nuestro escudo, sino por una carencia de profesionalismo y lealtad a un club que tan bien se manejó con él como lo fue el Deportivo Independiente Medellín.

Aparte de sus condiciones de jugador que no las discuto con nadie, me parece todo un mercenario y tribunero que no se merece nunca más vestir nuestra ‘Sagrada’.

Lo de Christian Marrugo es decepcionante, no por el jugador sino por el mismo cuerpo técnico que nunca le dio a mi consideración la oportunidad de mostrar su esplendor futbolístico y poder con ello terminar en nuestra institución, su carrera futbolística como se había pensado tras su retorno.

Las otras salidas de jugadores partiendo desde lo oficial, se encuentran la de Jorge Segura, un jugador que a la fecha sigo sin entender a que llegó al ‘Medallo’, la del “Chiquitín Hernández, Arboleda, Gutiérrez y el mismo Méndez era de esperarse sin dejarme de sorprender la del uruguayo que mi consideración debería seguir en el “Equipo del Pueblo”.

El otro capítulo es la llegada de jugadores lo cual tiene nuevamente a la poderosa hinchada dividida en opiniones. Sin el ánimo de entrar en discusiones toda vez que es incierto lo que pueden aportar algunos jugadores que para muchos seguidores rojos son desconocidos, creo que lo de Daniel Londoño es un acierto.

El lateral izquierdo fue uno de los primeros en llegar a la institución escarlata y de entrada ilusionó al poderoso seguidor toda vez que viene asumir una importante labor en una de las zonas que más se requería en el ‘Decano’.

La llegada de Jaime Alvarado es toda una incógnita y más de un jugador que siempre ha sido cedido en todos los equipos en los que se ha desempeñado. Esperemos que este tipo elementos no sean a los que nos tienen acostumbrados la dirigencia del Medellín cuando contratan aquellos que son más de lo mismo. Darle la oportunidad al samario en demostrar su talento es lo que se espera de este volante entregado por el Watford de Inglaterra al ‘Poderoso’.

El juvenil Jorge Cabezas Hurtado es un acierto y más cuando llega a ser una buena opción como alternante en la delantera. Jugador picante que ha demostrado en su paso por la selección sub 20 que tiene buena proyección futbolística como para pensar que tendremos un delantero que mantendrá presionados a Cambindo y al mismo “Crema”.

Tengo la leve sospecha que el espigado defensa Jhon Palacios se va a quedar con uno de los dos puestos de central del Medellín. Al igual que con Cabezas en la delantera, tanto Cadavid como Víctor Moreno tendrán que hacer su mayor esfuerzo para que el Urabaense no se les quede con la titular.

Se espera que el extremo Edwuin Cetré pueda demostrar en el Deportivo Independiente Medellín la importancia de su vinculación. Que el buen fútbol y los resultados con goles se evidencien para que por su beneficio, puedan hacer uso de su opción de compra.

Que el “Equipo del Pueblo” haya contratado al más sureño y ‘bocón’ del fútbol profesional colombiano como lo es Jonathan Marulanda está de más, lo importante es que este jugador que ha mi consideración fracasó por su paso en Nacional y en Deportes Tolima, pueda demostrar esta vez ojalá con buen fútbol, que debe conquistar a una poderosa hinchada que, sin verlo jugar de nuevo, ya lo hace con recelo y poca empatía. Para el bien de mi equipo le deseo lo mejor en el Deportivo Independiente Medellín.

La mayor incógnita la presenta Emerson Batalla, el nariñense llega casi que ha probarse en el “Rey de corazones”, su arribo a las huestes rojas es toda una lotería como para esperar si se da con este jugador el premio mayor con un jugador que llega como alternante.

Con la salida y llegadas de jugadores y sin tener en mi once ideal a Ibargûen hasta tanto no se haga oficial su vinculación, creo que la titular tipo por lo menos para mi gusto debe ser: Marmolejo en el arco, Moreno y Cadavid como centrales; Londoño lateral izquierdo y Marulanda en la derecha. Ricaurte y el hermano Daniel en la primera línea de volantes con los extremos Pardo, Cetré y adelante Cambindo y el “Crema”.

