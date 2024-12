Salida de «La Segura» una celebración mundial en Colombia

La salida de «La Segura» fue una celebración mundial en Colombia pues al ver las reacciones parecían estar viendo un partido de fútbol.

La eliminación del pasado domingo 19 de mayo de «La Casa de los Famosos Colombia», sigue dejando memes e imágenes que han sido comparadas como una final de fútbol mundialista en el país. El rating de 6.5 como el segundo programa más visto ese día quitándote el reinado a «Los Informantes» y «Séptimo Día» fue contundente. Pero en los hogares fue una alegría como cuando James Rodríguez o Cuadrado meten gol.

Una celebración mundial en Colombia

Las redes fueron testigo de las emociones y gritos como cuando un gool de Colombia y quedó evidenciado ante la salida de «La Segura». Hasta hubo canción para ella por la tristeza. «Me duele el corazón y se me va la voz, mirando al ver como tragiversan esos votos .. todo lo que voté ..lo que trasnoché para que me digan que ‘La Segurita‘ se fue.. ayy nno. Segura no te tocaba«. Llora incosolable Edward Riscos, fanático de televidente de «La Casa de los Famosos Colombia».

Otro video muestra también a otra seguidora de espacio llorando al ver que Karen Sevillano y «La Segura» en el podio de eliminación.

La salida de «La Segura» una novela

En cuanto a los memes tampoco se escaparon Karen y «La Segura» donde hasta su novio quedó en shock y no daba crédito de la eliminación. Incluso la manager de la influencer compartió a un periodista. «No sabemos que pasó la verdad… el público eligió. Pero no nos coinciden los números con los toques en instagram de la campaña«. Algo que la Liendra y su novia Dani Duke también molestos, «dijeron que no verían más el programa». Para Carlos Ochoa quien conoce muy bien de realitys, «le cobraron las estrategias y actitudes por los ataques a los otros equipos pasándoles factura por lo que se les voltio la torta«. Destacando que Ornella en la Cosa es fuerte y los costeños unidos la defendieron. «Julián Trujillo por serio y recto se sigue destacando«.

