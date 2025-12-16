Salía de un callejón discutiendo con varios hombres y le dispararon por la espalda: Murió en la Libertad

Resumen: Las autoridades han comenzado las investigaciones para identificar al responsable y determinar los motivos de este homicidio.
Minuto30.com .- Un hombre de 26 años fue víctima de un homicidio con arma de fuego en el barrio La Libertad, oriente de Medellín. El crimen se cometió en la Calle 56B con Carrera 19.
Según versiones extraoficiales, el hoy ociso habría salido de un callejón en medio de una discusión con varias personas. Fue en ese momento cuando uno de los individuos involucrados en la disputa le disparó por la espalda. El atacante escapó rápidamente en una motocicleta.
Las autoridades han comenzado las investigaciones para identificar al responsable y determinar los motivos de este homicidio.
