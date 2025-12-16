Menú Últimas noticias
Pico y Placa Medellín Martes: 5 - 7 5 - 7
Pico y Placa Medellín Martes: 5 - 7 5 - 7
  • Medellín
  • Bogotá
  • Cali
  • Antioquia
  • Colombia
  • Política
  • Deporte
  • Economía
  • Entretenimiento
  • Nacional
  • DIM
  • Más
    • Minuto30 App

    ¡Instala nuestra App Web!

    Agrega Minuto30 a tu pantalla de inicio para acceder más rápido a las noticias.

    Salía de un callejón discutiendo con varios hombres y le dispararon por la espalda: Murió en la Libertad

    Las autoridades han comenzado las investigaciones para identificar al responsable

    Publicado por: SoloDuque

    muerto en la libertad
    Foto: cortesía
    Salía de un callejón discutiendo con varios hombres y le dispararon por la espalda: Murió en la Libertad

    Resumen: Las autoridades han comenzado las investigaciones para identificar al responsable y determinar los motivos de este homicidio.

    Este resumen se realiza automáticamente. Si encuentra errores por favor lea el artículo completo.

    Minuto30.com .- Un hombre de 26 años fue víctima de un homicidio con arma de fuego en el barrio La Libertad, oriente de Medellín. El crimen se cometió en la Calle 56B con Carrera 19.

    Según versiones extraoficiales, el hoy ociso habría salido de un callejón en medio de una discusión con varias personas. Fue en ese momento cuando uno de los individuos involucrados en la disputa le disparó por la espalda. El atacante escapó rápidamente en una motocicleta.

    Las autoridades han comenzado las investigaciones para identificar al responsable y determinar los motivos de este homicidio.

    Sigue al canal de WhatsApp de Medellín Ciudad

    Aquí más Noticias de Medellín

    Author Signature
    Sonia López

    publicista, mercadotecnóloga y community manager, mi pasión es entrelazar estrategias creativas con el poder de la comunicación para ayudar a las personas y contar sus valiosas historias.


    Logo Google noticiasReciba noticias de Minuto30 Colombia desde Google News
    Anuncio
    Minuto30 TV

    Fico Gutiérrez le rinde cuentas a la ciudad en su segundo año como alcalde

    Comentarios

    Valoramos la moderación y el respeto en nuestras conversaciones. Gracias por contribuir a un espacio positivo.