¿Saldrán más jugadores de Nacional?, Juan David Pérez respondió interrogante

Minuto30.com- Las directivas de Atlético Nacional no descartan que más jugadores salgan del equipo, dado que el calendario del campeonato colombiano no coincide con el de otro países, que no están en época de fichajes.

La idea de los dirigentes ‘Verdolagas’ es mantener el equipo que viajó este martes hacia Estados Unidos a terminar la pretemporada.

Sin embargo, no se atreven a asegurar que ya se cerró la bolsa de negaciones, pues en cualquier momento podrían aparecer oferentes de peso.

Video testimonio Juan David Pérez