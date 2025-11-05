Resumen: La madre manifestó que la víctima se había caído por las escaleras; sin embargo, las actividades de policía judicial adelantadas por el Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) en coordinación con la SIJIN permitieron establecer que la versión no era cierta.

¡Saldrá de 74! 50 años de cárcel para individuo que mató a golpes a su hijastro de dos añitos

Las pruebas presentadas por la Fiscalía General de la Nación permitieron que un hombre fuera declarado responsable por el crimen de su hijastro de dos años y cinco meses, en hechos ocurridos en una vivienda del barrio La Concordia de Cúcuta (Norte de Santander).

En ese sentido fue condenado a 50 años de prisión por su responsabilidad en los delitos de homicidio, tortura y violencia intrafamiliar, todas las conductas agravadas.

De acuerdo con la investigación los hechos se presentaron en la vivienda donde el menor de edad residía con su madre y el sentenciado. El 22 de julio de 2022 el niño fue llevado a un centro asistencial en estado crítico de salud y falleció poco después.

Inicialmente, la madre manifestó que la víctima se había caído por las escaleras; sin embargo, las actividades de policía judicial adelantadas por el Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) en coordinación con la SIJIN permitieron establecer que la versión no era cierta.

El dictamen del Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses determinó que la muerte del niño se produjo por múltiples lesiones ocasionadas por golpes sistemáticos.

El condenado de 24 años, se encuentra recluido en el centro de máxima seguridad donde deberá cumplir la pena.

Esta decisión es de primera instancia y contra ella proceden los recursos de ley.

