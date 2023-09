Sainz: «Ha sido durísimo, pero hoy hemos sido los mejores del resto»

Redacción deportes, 3 sep (EFE).- El español Carlos Sainz (Ferrari), que acabó tercero el Gran Premio de Italia, el decimocuarto del Mundial de Fórmula Uno, declaró en el circuito de Monza -donde firmó su decimosexto podio en la categoría reina- que fue "durísimo" conseguirlo, pero que este domingo fueron "los mejores del resto".

"Ha sido durísima, toda la carrera; primero, para mantener a los Red Bull a raya; y luego para mantener la tercera plaza", comentó, nada más bajarse del coche en Monza, Sainz, que cruzó la meta por detrás de los dos pilotos de la escudería austriaca, el neerlandés Max Verstappen (Red Bull), líder muy destacado del Mundial -que, al lograr su décima victoria seguida, batió el récord histórico del cuádruple campeón alemán Sebastian Vettel- y el mexicano Sergio Pérez, segundo este domingo.

"Los neumáticos se desgastaban mucho aquí; y gracias a Dios al final acabé tercero, pero ha sido durísimo", comentó el talentoso piloto madrileño, quinto en el Mundial con 117 puntos, seis más que su compañero, el monegasco Charles Leclerc, que le discutió la tercera plaza en las últimas vueltas de la prueba, antes de acabar cuarto.

"La batalla con Charles fue durísima también. Es un gran piloto, al igual que Max y que Checo. Hoy nos hemos divertido mucho todos, en pista; y esperamos que hayamos divertido también al público", apuntó.

"Aún nos quedan muchas cosas por aprender en lo que a los neumáticos se refiere; pero hoy dimos un paso adelante con respecto a Zandvoort", indicó el español de Ferrari, en referencia al Gran Premio anterior, el de Holanda, hace una semana.

"Hoy hemos sido los mejores del resto ('the best of the rest', en inglés)", comentó, en la entrevista a pie de pista conducida por el alemán Nico Rosberg -campeón mundial de 2016, con Mercedes- Carlos Sainz.

"Ha sido un fin de semana genial en conjunto; y poder celebrar un podio con los 'tifosi' es la perfecta guinda para el pastel. Quiero agradecerles a todos y cada uno de ellos por su apoyo infinito. Son realmente especiales", comentó posteriormente, el hijo del doble campeón mundial de rallys español de idéntico nombre, asimismo presente en Monza este fin de semana.

"Hoy tuve que gestionar los neumáticos al límite durante toda la carrera, en la que no paré de tirar; intentamos mantener a los Red Bull detrás, pero siguen siendo mejores que nosotros los días de carrera; y el tercer puesto era lo máximo que se podía sacar hoy", explicó Sainz después de firmar una excelente actuación este domingo en Monza.

Por: EFE