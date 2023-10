Sainz: Creo que este va a ser un fin de semana que nos va a tocar sufrir

in

El español Carlos Sainz (Ferrari), quinto en el Mundial de Fórmula Uno, categoría en la que el pasado mes logró su segunda victoria al ganar en Singapur, declaró a EFE este jueves en el circuito de Lusail, sede del Gran Premio de Qatar -el decimoséptimo del año- que cree que "va a ser un fin de semana que" les "toque sufrir"

"Casi te diría que será como Suzuka o un poco peor", manifestó Sainz, de 29 años, con dos triunfos y 17 podios en la categoría reina, la ser preguntado por Efe en la zona mixta del reconstruido circuito, a unos 30 kilómetros al norte de Doha, la capital del país, si creía que este fin de semana iba a ser más parecido al de Singapur -donde festejó la victoria- o al pasado, en Japón, donde fue sexto.

"Aquí no hay ni una curva lenta, ni un piano, ni una frenada; que es donde normalmente vamos muy rápido, Creo que va a ser un fin de semana en el que toque sufrir. Pero por otro lado, somos un equipo que en los fines de semana con formato sprint lo solemos hacer bastante bien", apuntó Sainz en Lusail.

"Solemos venir muy bien preparados en este tipo de fines de semana, así que espero que esto compense las características del circuito", respondió a Efe el talentoso piloto madrileño este jueves en Qatar.

"Somos un equipo que tenemos muy buenas armas a nivel de simulación; y eso nos ayuda mucho en el sprint para el 'set up' del coche y todas esas cosas. Puede que no sea así aquí, pero ya se verá. Aunque también está claro que hay que tener en cuenta que en este tipo de circuitos, con el viento y estas curvas, es donde más sufrimos", precisó.

"En parrilla puede que estemos más adelante, pero en carrera será distinto", comentó Sainz, que no sólo ve complicada la carrera por el brutal calor, sino también por lo que pueda afectar al cuello de los pilotos.

"No paras de estar en curvas, está lleno de curvas de media y alta velocidad. Sólo hay una recta. Así que estoy bastante seguro de que va a ser una carrera bien dura. Pero venimos bien entrenados de Singapur y Suzuka, donde también hizo mucho calor y no me fue tan mal, la verdad", apuntó Carlos, que piensa que los McLaren irán bien este fin de semana.

"No sé si al nivel de Red Bull, pero creo que van a estar ahí, adelante. Estarán cerca", comentó.

"La moral la tengo bien alta y estoy con ganas. Si el coche está para hacer séptimo, quiero hacer séptimo. Si el coche está para hacer tercero, hacer tercero. Y si está para hacer quinto, quiero hacer quinto", indicó a Efe Sainz este jueves en Lusail. "Mi objetivo es siempre sacarle el máximo rendimiento al coche, independientemente de lo que haya por luchar, como sucedió en Zandvoort (Países Bajos), Monza (Italia) o Singapur", añadió.

Por: EFE