¡Fue un sacudón suavecito! tembló ahorita y algunos lo sintieron ¿y usted?

Resumen: El movimiento telúrico de magnitud 3.3 se registró a las 8:46 p.m. A pesar de su intensidad moderada, ciudadanos reportaron haberlo sentido en pisos altos y en ciudades alejadas de la zona epicentral.

Minuto30.com .- La tierra volvió a temblar en el occidente colombiano. La noche de este martes 1 de septiembre, un evento sísmico interrumpió la tranquilidad de los habitantes del departamento del Chocó y se sintió con particular intensidad en el vecino departamento del Valle del Cauca.

De acuerdo con el Boletín Actualizado número 1 emitido por las autoridades sismológicas, el movimiento telúrico se registró exactamente a las 20:46 hora local. El epicentro fue localizado en el municipio de Istmina, Chocó, con una magnitud de 3.3 y una profundidad superficial de 43 kilómetros, condición que facilitó la propagación de la onda sísmica por la región pacífica y andina.

Reportes ciudadanos: Del Valle del Cauca a Bogotá

A los pocos minutos del evento principal, las redes sociales se inundaron de reportes ciudadanos confirmando la percepción del sismo en diversas localidades, evidenciando el amplio radio de alcance del temblor.

Los habitantes del Valle del Cauca fueron los más sorprendidos por el movimiento:

Cali: En el sur de la capital vallecaucana los residentes lo describieron como «un remezón muy corto».

La Unión: Habitantes reportaron haber sentido el movimiento con claridad, especialmente quienes se encontraban en un tercer piso.

Otros municipios: Hubo reportes confirmados de percepción en Trujillo, Calima-Darién (donde los ciudadanos expresaron fatiga por la constante actividad sísmica) y en el sector de Mulaló, jurisdicción de Yumbo.

El dato más curioso de la jornada lo entregaron usuarios en redes sociales desde Bogotá, quienes, a pesar de la distancia con el epicentro en el Chocó, aseguraron haber sentido de manera leve el movimiento telúrico en la capital del país.

Hasta el momento, los organismos de gestión del riesgo y atención de desastres no reportan daños estructurales, afectaciones a la infraestructura vial ni personas lesionadas a causa de este fenómeno natural.