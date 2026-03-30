Paolo Rudelli, hasta hoy Nuncio en Colombia, en una imagen de archivo.

Resumen: Monseñor Rudelli, quien cumplirá 56 años en julio, deja la Nunciatura en Bogotá para convertirse en el nuevo responsable de la Sección de Asuntos Generales

Sacudida en el Vaticano: De Nuncio en Colombia a «tercero» de la Santa Sede

Minuto30.com .- El Papa León XIV ha movido las fichas más estratégicas de su tablero diplomático este lunes. En una jornada de nombramientos de alto calado, la noticia resuena con fuerza en nuestro país: Paolo Rudelli, hasta hoy Nuncio Apostólico en Colombia, ha sido llamado a Roma para ocupar uno de los cargos más poderosos del mundo: Sustituto para los Asuntos Generales de la Secretaría de Estado.

Paolo Rudelli: De Bogotá a ser el «Ministro del Interior» del Papa

Monseñor Rudelli, quien cumplirá 56 años en julio, deja la Nunciatura en Bogotá para convertirse en el nuevo responsable de la Sección de Asuntos Generales. En el argot vaticano, este cargo es considerado el «Ministro del Interior» de la Santa Sede, siendo el enlace directo y diario entre el Pontífice y el aparato administrativo de la Iglesia.

Rudelli es un diplomático de carrera con más de 20 años de experiencia (Ecuador, Polonia, Zimbabue). Sin embargo, su paso por Colombia dejó una huella profunda no solo en lo diplomático, sino en lo espiritual, especialmente en el departamento de Antioquia.

El vínculo de Rudelli con Antioquia

Fuentes cercanas confirmaron a Minuto30 la cercanía del nuevo Sustituto con la comunidad de las Hijas del FIAT, ubicada en territorio antioqueño. De hecho, en un gesto de sencillez y devoción, Rudelli pasó la Semana Santa completa en 2025 conviviendo con esta comunidad en Antioquia, fortaleciendo lazos que hoy lleva consigo al Palacio Apostólico.

Además varias religiosas de esta comunidad ejercen labores en la oficina del Nuncio en Bogotá y acompañan sus días en Colombia, con una misión principal de orar por él.

La «Ronda» de Nombramientos: Así queda el nuevo mapa del poder

El movimiento de Rudelli desató una reacción en cadena en las embajadas de la Santa Sede y la Casa Pontificia:

Edgar Peña Parra: El arzobispo venezolano, quien ocupaba el cargo de Sustituto desde 2018 (siendo el segundo latinoamericano en la historia en ese puesto), deja la Secretaría de Estado. El Papa León XIV lo ha nombrado Nuncio Apostólico en Italia y San Marino.

Petar Rajič: El arzobispo bosnio, que estaba al frente de la nunciatura italiana desde 2024, asume ahora como el nuevo Prefecto de la Casa Pontificia.

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Rajič ocupará el cargo que estuvo vacante desde la salida de Georg Gänswein en 2023. Su labor será fundamental para el día a día del Papa:

Gestionar la agenda cotidiana del Pontífice.

Organizar las audiencias públicas y privadas.

Supervisar el orden interno de la Casa Pontificia.

La confianza de León XIV en la escuela de Francisco

Estos nombramientos reflejan una línea de continuidad y profesionalización. Rudelli, quien fue impulsado por el Papa Francisco en 2019, cuenta ahora con la confianza absoluta de León XIV para manejar la «maquinaria» vaticana.

Para Colombia, este nombramiento significa tener a un conocedor de nuestra realidad social y religiosa en el centro mismo de las decisiones de la Iglesia Universal. Rudelli asume el cargo bajo la guía del Cardenal Secretario de Estado y bajo la intercesión de su compatriota, San Juan XXIII, el «Papa Bueno».