Los resultados presentados hasta el momento y de manera especial por la derrota ante uno de los coleros del campeonato como lo es Atlético Huila, ha puesto a los hinchas del Deportivo Independiente Medellín a sacar la calculadora y empezar con ello hacer cuentas.

Analizar si con esta propuesta táctica de Hernán Darío “Bolillo” Gómez nos da para ingresar al octogonal final de la Liga Betplay II del fútbol profesional colombiano, es lo que propios y extraños empiezan a discutir y más cuando el pesimismo llegó a la poderosa hinchada por la falta de resultados que permitan ver el equipo ocupando los primeros lugares.

Insistir con jugadores que poco o nada le aportan al equipo como lo es el caso puntual de Edwar López y mantener una estrategia que no le ha dado los resultados que se esperaban, es lo que se discute en estos momentos de manera especial por aquellos que han creído en el conocimiento y experiencia del timonel rojo.

Nadie discute o desconoce de las cualidades de Agustín “El Tapabocas” Vuletich pero para su infortunio el ariete argentino se ha visto en los últimos partidos del Medellín ansioso para anotar y más cuando en el esquema del estratega del equipo le toca bajar al medio campo, armar la jugada e ir inmediatamente a la zona de ataque para que le llegue el balón.

Caso similar podríamos decir del ‘tanque’ Cambindo con la diferencia que el ariete de Guachené se encuentra en este esquema del “Bolillo” más confundido que otra cosa porque condiciones futbolísticas ha demostrado de sobra.

Las críticas al mundialista ya empiezan a salir a la luz pública, la manera como está jugando el equipo a muchos no los alcanza de convencer y más cuando los resultados no se están presentando como se esperaba por lo que se exige desde ya para que se replanten aspectos en el equipo y en algunos jugadores y se pueda retomar el positivismo.

El próximo encuentro del “Rey de corazones” será en casa frente al Deportivo Cali correspondiente al partido de vuelta de la Copa Betplay. Un triunfo frente a los azucareros nos pondrá a reflexionar como para decir que el equipo del “Bolillo” está es diseñado para este tipo de campeonatos. No clasificar a los cuartos de final después de haber alcanzado un empate en la Sultana del Valle, incrementará el pesimismo y pondrá a nuestro técnico entre las cuerdas y quizás empiece la poderosa hinchada a pedir su cabeza.

Las cuentas y la calculadora ya están presentes en la poderosa hinchada y más cuando se vienen partidos complicados contra el Independiente Santa Fé en el Atanasio Girardot y el siguiente en la calurosa tierra del Jaraguay ante el Jaguares de Córdoba.

Si bien no podemos decir que todo está perdido y que las cuentas no se van a dar como para estar entre los ocho, es claro que la no clasificación es para reafirmar lo que el mismo Hernán Darío dijo públicamente y es dar un paso al costado si no logra este objetivo.