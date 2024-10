Sabrina a Chance Perdomo actor de la serie en un absurdo accidente cuando conducía su motocicleta a alta velocidad.

Luto en Hollywood por la muerte de Chance Perdomo, actor que estaba referenciado por «Las escalofriantes aventuras de Sabrina» o «Gen V» y el spin-off de la serie «The Boys«. De acuerdo a las redes sociales y comunicado de su familia publicado por medios como THR se evidencia la tristeza de su partida. «Su pasión por las artes y su insaciable apetito por la vida fueron percibidos por todos los que le conocieron, y su calidez perdurará en aquellos a los que más quería. Pedimos respetuosamente que se respete el deseo de privacidad de la familia, que llora la pérdida de su querido hijo y hermano» expresó la familia de Chance Perdomo.

Una partida temprana

Con 27 años, su carrera estaba comenzando para algunos con grandes reseñas de críticos y fans que ya lo tenía como un gran favorito en lo que se llama raising star «estrella en ascenso». Que durante cuatro temporadas en «El mundo oculto de Sabrina» y 36 capítulos había mostrado su profesionalismo. «No podemos entender esto del todo- Incluso escribir sobre él en tiempo pasado no tiene sentido» escribieron en un comunicado los productores de «Generación V» su nuevo proyecto en que llevaba una temporada de 8 capítulos.

Sony Pictures Televisión productores de Generación V, dejaron ver que esta partida es devastadora.»Para aquellos que lo conocimos, Chance siempre fue encantador y sonriente con una fuerza entusiasta de la naturaleza, un actor increíblemente talentoso «. Los fans se han encargado en redes sociales de hacer un homenaje a Chance Perdomo con videos, fotos y momentos donde se le sonriendo.



El actor nacio en Los Ángeles en 1996, pasó su infancia en Southampton (Inglaterra). Allí comenzó a estudiar en el National Youth Theatre y se graduó en el Identity School of Acting. Algunos proyectos especuales fueron «After» y «Killed by My Debt«, que le mereció nominación al BAFTA.

