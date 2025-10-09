Resumen: Las autoridades regionales ya pusieron en marcha el **Plan Cosecha 2025**, con presencia del Ejército, la Policía y equipos de salud para garantizar la seguridad, movilidad y atención médica

Sabor a Café y Fiesta: El Ritual del Suroeste en Tiempo de Cosecha

El suroeste antioqueño vive una nueva temporada de cosecha cafetera, un periodo que moviliza a miles de recolectores provenientes de distintas regiones del país y que marca el pulso económico, social y cultural de esta próspera zona montañosa.

Desde finales de septiembre, municipios como Andes, Jardín, Ciudad Bolívar, Hispania, Betania y Támesis comienzan a recibir a trabajadores que llegan desde el Cauca, Nariño, Tolima, Chocó y otras zonas rurales del país, buscando ser parte de la tradicional recolección del grano.

En las plazas, el ambiente es de alegría y movimiento: largas filas de recolectores esperan cobrar lo trabajado durante la semana, mientras el aroma del café recién tostado y la música de las fondas animan las tardes.

Las autoridades regionales ya pusieron en marcha el **Plan Cosecha 2025**, con presencia del Ejército, la Policía y equipos de salud para garantizar la seguridad, movilidad y atención médica de las miles de personas que se desplazan a la zona durante estos meses.

El propósito es asegurar que la recolección se realice en condiciones seguras y que los visitantes cuenten con acompañamiento institucional en todo momento.

Además del trabajo, esta época trae consigo las tradicionales **fiestas populares**, que llenan de color y cultura los municipios cafeteros.

Las celebraciones reúnen a comunidades campesinas, indígenas y afrodescendientes que comparten sus expresiones artísticas, gastronómicas y musicales, consolidando el suroeste como un punto de encuentro multicultural.

El café vuelve a ser protagonista de una historia que combina esfuerzo, identidad y esperanza. En cada grano recolectado hay una historia de vida, una familia que avanza y un país que se mantiene en pie gracias al fruto de sus montañas.