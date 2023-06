‘Que calor’ ¿Sabes cómo cuidar a tu mascota de las altas temperaturas?

in

Con la llegada del fenómeno del Niño, se ha incrementado la temperatura en nuestro país, por eso es tan importante, protegernos y proteger a nuestras mascotas.

Por esta razón queremos brindarte algunas recomendaciones básicas, para el cuidado de nuestras mascotas en tiempo de extremo calor.

Consejos prácticos para cuidar a tu perro o gato

1. No debes sacar a tu perro o a tu gato a pasear en el momento que el calor está más fuerte, es importante esperar que el pico de calor baje.

No es recomendable sacar las mascotas a pasear entre las 11 a.m. y las 4 p.m.

No puedes olvidar llevar buena hidratación, y si notas que la mascota está bastante acalorada, debes mojar el pelaje para refrescar.

2. Con las patas debes tener un extremo cuidado, pues son las se verían afectadas directamente por el calor del asfalto, pues al caer el sol, el piso puede seguir muy caliente.

Si notas que la superficie está generando incomodidad en la mascota, con una toalla húmeda puedes refrescar sus patas.

3. La vasija del agua siempre debe estar llena, tenerle buena hidratación es fundamental para evitar que se deshidraten, el agua debe estar completamente limpia, para impedir enfermedades.

4. Si vas a salir en bicicleta, no saques a tu mascota, en tiempo de calor no debes poner a correr a tu mascota, por el contrario el paseo debe ser bastante tranquilo.

5 No los dejes encerrados y menos en un lugar sin sombra, la mascota puede sufrir sensación de estrés y sofocamiento, la clave es que no estén expuestos directamente al sol.

6. No le pongas ropa, se sabe que se ven muy lindos con diferentes trajes pero en el verano no debes ponerles ninguna prenda. Entre más ropa tengan más calor sienten.

Si notas estos síntomas en tus mascotas, deber ir a consultar con tu veterinario de confianza.

Decaimiento, Dificultad para moverse, hipersalivación, temblores, vómitos.

Los anteriores síntomas, pueden demostrar que tu mascota esta sufriendo un golpe de calor.

