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    Sabaneta se suma a la suspensión del Pico y Placa durante Semana Santa

    Esta decisión busca garantizar un tránsito más fluido en una de las semanas con mayor desplazamiento de viajeros

    Publicado por: SoloDuque

    ¡Ambientes más seguros! Sabaneta avanza en su plan de fumigación contra insectos y roedores
    Foto: Cortesía
    Sabaneta se suma a la suspensión del Pico y Placa durante Semana Santa

    Resumen: Esta decisión busca garantizar un tránsito más fluido en una de las semanas con mayor desplazamiento de viajeros

    Este resumen se realiza automáticamente. Si encuentra errores por favor lea el artículo completo.

    La Alcaldía de Sabaneta informa a la ciudadanía que, en el marco de la Semana Santa, se acoge a la medida de suspensión del Pico y Placa en todo el Valle de Aburrá, con el fin de facilitar la movilidad de propios y visitantes durante esta temporada.

    La medida aplicará los días lunes 30 y martes 31 de marzo, así como el miércoles 1 de abril, permitiendo una mejor circulación vehicular en las principales vías de ingreso y salida del territorio.

    Esta decisión busca garantizar un tránsito más fluido en una de las semanas con mayor desplazamiento de viajeros, así como acompañar las diferentes actividades religiosas y turísticas que se desarrollan en la región.

    Desde la Administración Municipal se hace un llamado a la ciudadanía para que, durante sus desplazamientos, adopten comportamientos responsables en la vía: revisar el estado técnico-mecánico de los vehículos, portar la documentación al día y respetar las normas de tránsito.

    Asimismo, se contará con acompañamiento de las autoridades de tránsito en puntos estratégicos, con el objetivo de velar por la vida y el bienestar de todos.

    En Sabaneta, la vida es nuestra prioridad. Trabajamos para que cada viaje sea seguro y cada destino, un reencuentro en tranquilidad.

    Los demás minicipios del Área Metropolitana se acogen también a la medida, pese a que inicialmente Itagüí y Bello dijeron no estar de acuerdo.

    Author Signature
    Sonia López

    publicista, mercadotecnóloga y community manager, mi pasión es entrelazar estrategias creativas con el poder de la comunicación para ayudar a las personas y contar sus valiosas historias.


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