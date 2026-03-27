Resumen: Esta decisión busca garantizar un tránsito más fluido en una de las semanas con mayor desplazamiento de viajeros

Sabaneta se suma a la suspensión del Pico y Placa durante Semana Santa

La Alcaldía de Sabaneta informa a la ciudadanía que, en el marco de la Semana Santa, se acoge a la medida de suspensión del Pico y Placa en todo el Valle de Aburrá, con el fin de facilitar la movilidad de propios y visitantes durante esta temporada.

La medida aplicará los días lunes 30 y martes 31 de marzo, así como el miércoles 1 de abril, permitiendo una mejor circulación vehicular en las principales vías de ingreso y salida del territorio.

Esta decisión busca garantizar un tránsito más fluido en una de las semanas con mayor desplazamiento de viajeros, así como acompañar las diferentes actividades religiosas y turísticas que se desarrollan en la región.

Desde la Administración Municipal se hace un llamado a la ciudadanía para que, durante sus desplazamientos, adopten comportamientos responsables en la vía: revisar el estado técnico-mecánico de los vehículos, portar la documentación al día y respetar las normas de tránsito.

Asimismo, se contará con acompañamiento de las autoridades de tránsito en puntos estratégicos, con el objetivo de velar por la vida y el bienestar de todos.

En Sabaneta, la vida es nuestra prioridad. Trabajamos para que cada viaje sea seguro y cada destino, un reencuentro en tranquilidad.

Los demás minicipios del Área Metropolitana se acogen también a la medida, pese a que inicialmente Itagüí y Bello dijeron no estar de acuerdo.