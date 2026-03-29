Sabaneta garantiza la alimentación escolar incluso en el receso de Semana Santa.

Resumen: Este esfuerzo, liderado por el alcalde Alder Cruz a través de la Secretaría de Educación y Cultura, contó con una inversión de $100.040.800, recursos propios destinados a asegurar una alimentación balanceada y de calidad

Sabaneta continúa demostrando su compromiso con el bienestar de la niñez y la adolescencia, garantizando la seguridad alimentaria de los estudiantes durante el receso escolar de Semana Santa. En esta ocasión, la Administración Municipal realizó la entrega de 920 paquetes nutricionales en las ocho instituciones educativas oficiales, priorizando a los estudiantes en condición de vulnerabilidad socioeconómica.

Este esfuerzo, liderado por el alcalde Alder Cruz a través de la Secretaría de Educación y Cultura, contó con una inversión de $100.040.800, recursos propios destinados a asegurar una alimentación balanceada y de calidad. Cada paquete incluye alimentos ricos en macronutrientes esenciales como carbohidratos, proteínas, lácteos, cereales, frutas y verduras, contribuyendo al desarrollo integral de los beneficiarios y sus familias.

Cabe resaltar que esta estrategia hace busca fortalecer estilos de vida saludables y prevenir la deserción escolar. Con el apoyo de los agentes educativos, Sabaneta consolida una política pública ejemplar en equidad y garantía de derechos, asegurando que ningún estudiante focalizado deje de recibir este apoyo, incluso cuando permanece en casa.