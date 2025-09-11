Sabaneta está con Álvaro Uribe Vélez

Como concejal del Centro Democrático en Sabaneta, agradezco a los sabaneteños el apoyo que le dieron a nuestro presidente el día que nos visitó para celebrar su liberación

La decisión del Tribunal Superior de Bogotá de ordenar la liberación inmediata del presidente Álvaro Uribe Vélez, era el impulso que necesitábamos para retomar las riendas de nuestra lucha: recuperar a Colombia en el 2026.

Han sido meses difíciles para nuestro partido, el atentado y posterior muerte de Miguel Uribe Turbay y la condena injusta de nuestro presidente. Sin embargo, la decisión del pasado 19 de agosto fue la motivación que esperábamos para volver a las calles a demostrarle a nuestros detractadores que volvimos y con más fuerza.

Como concejal del Centro Democrático en Sabaneta, agradezco a los sabaneteños el apoyo que le dieron a nuestro presidente el día que nos visitó para celebrar su liberación. Y es que sin duda, Sabaneta reconoce y exalta el legado del gran colombiano.

El fallo en derecho, confirma que, el presidente Álvaro Uribe Vélez ha sido víctima de una persecución política, que busca desestabilizarnos y deslegitimar la imagen del referente político más importante de Colombia en las últimas dos décadas.

