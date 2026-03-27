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    Sabaneta crece en bienestar: El Parque de los Cuatro Elementos se expande con la nueva “Casa del Maestro”

    Sabaneta amplia el Parque de los Cuatro Elementos y crea la Casa del Maestro en la antigua casa Restrepo, un nuevo espacio verde y cultural.

    Publicado por: Julian Medina

    Sabaneta crece en bienestar: El Parque de los Cuatro Elementos se expande con la nueva "Casa del Maestro"
    Imagen de archivo
    Sabaneta crece en bienestar: El Parque de los Cuatro Elementos se expande con la nueva “Casa del Maestro”

    Resumen: Sabaneta ampliará el Parque de los Cuatro Elementos mediante la adquisición de un lote contiguo que combinará nuevas zonas verdes con la restauración de una casona histórica de la familia Restrepo. En este inmueble nacerá la Casa del Maestro, un centro cultural e inclusivo diseñado para el encuentro de niños, jóvenes, mujeres y adultos mayores, reafirmando así el compromiso del municipio con la recuperación del espacio público y la preservación de su memoria patrimonial.

    Este resumen se realiza automáticamente. Si encuentra errores por favor lea el artículo completo.

    El municipio de Sabaneta continúa su apuesta por el urbanismo social y la preservación histórica. La Alcaldía de Sabaneta anunció recientemente la adquisición de un terreno contiguo al Parque de los Cuatro Elementos, una zona estratégica que será transformada en un nuevo pulmón verde para el disfrute ciudadano y el fomento de la cultura.

    Un puente entre la historia y el futuro

    El corazón de este proyecto es la recuperación de una antigua casona perteneciente a la familia Restrepo. En lugar de ser demolida, la estructura será restaurada para albergar la Casa del Maestro, un espacio diseñado para honrar la pedagogía y convertirse en un centro de formación y arte.

    ¿Qué ofrecerá este nuevo espacio?

    Zonas Verdes: Ampliación del espacio público efectivo para el esparcimiento al aire libre.

    Patrimonio Arquitectónico: Conservación de la memoria histórica del municipio a través de la casa familiar.

    Epicentro Cultural: Talleres, encuentros y programas formativos para todas las edades.

    Un espacio para todos los sabaneteños

    Bajo una visión de inclusión, la administración municipal destacó que la intervención no está limitada a un solo grupo social. El diseño busca integrar a:

    Niños y jóvenes: Con áreas para el aprendizaje y el juego.

    Mujeres y adultos mayores: Con programas de bienestar y encuentro comunitario.

    Visitantes: Fortaleciendo la oferta turística y cultural del sector.

    “Este proyecto se consolida como un legado que honra el pasado y transforma el presente, asegurando un futuro con más equidad y calidad de vida para todos los habitantes”, señalaron fuentes oficiales de la administración.

    Con esta ampliación, Sabaneta reafirma su compromiso de privilegiar el encuentro ciudadano sobre el cemento, devolviéndole a la comunidad espacios de aire puro y tradición.

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    Julian Medina

    Jefe de redacción. Escribo por pasión y vocación. Seguidor del fútbol y amante de la historia y cultura de Medellín.


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