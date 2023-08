El candidato a la Alcaldía de Sabaneta, Alder Cruz, reafirmó su desacuerdo con el Gobierno Petro

El candidato a la Alcaldía de Sabaneta, Alder Cruz, volvió a reiterar su posición contra el gobierno del presidente Gustavo Petro y aseguró que no hará parte de la coalición.

Sigue al canal Política en Minuto30 en WhatsApp: https://whatsapp.com/channel/0029VZzWqlt3mFY3VpgTYk0q

El militante del Partido de Alianza Verde, manifestó que su desacuerdo con las políticas y acciones del gobierno Petro, se han mantenido desde antes de su elección, por lo que en las elecciones presidenciales, junto al Representante a la Cámara Elkin Ospina, apoyaron a Sergio Fajardo en primera vuelta y a Rodolfo Hernández en la segunda.

El candidato calificó como positiva la posibilidad de que el Partido Verde se desvincule de la coalición de gobierno, ya que según manifiesta, Gustavo Petro fue elegido de manera ilegítima y ha incumplido sus promesas de campaña haciendo acuerdos con individuos que han causado daño a la nación.

“Yo creo que hoy no podemos estar en la coalición de un gobierno que no ha cumplido ninguna de sus promesas de campaña, que para mí es uno de los gobiernos que más deudas hoy tiene con el país. Un gobierno que no viene haciendo las cosas bien, un gobierno que desde campaña cuando socializó sus propuestas ilógicas, empezó a mentirle al país”, afirmó Alder Cruz.

Sobre su posible llegada a la Alcaldía, Cruz aseguró que se debe priorizar lo técnico sobre lo político y su enfoque se centraría en la realización de planes de desarrollo con resultados concretos y tangibles para la población, pero que el progreso del país, los departamentos y los municipios no debe verse paralizado por consideraciones políticas, y que los funcionarios públicos tienen la responsabilidad de avanzar en proyectos que beneficien a la ciudadanía.

Además envió un mensaje a quienes piensan que votar por él, es igual que votar por Petro: “Yo soy antipetrista y hoy me recalco o me reafirmo en esa posición, y no porque hoy le estén saliendo mal las cosas al gobierno sino desde hace mucho tiempo, siendo Gustavo Petro candidato, he sido uno de sus mayores opositores. Invito a las personas que revisen mi accionar en las diferentes elecciones donde Petro ha sido candidato y yo he sido el primer opositor”, concluyó el candidato a la Alcaldía de Sabaneta.

Para más noticias de política.