Melbourne (Australia), 25 ene (EFE).- La bielorrusa Aryna Sabalenka (2) superó a la estadounidense Coco Gauff (4) por 7-6(2) y 6-4, en una hora y 42 minutos, en lo que fue su partido más igualado desde que arrancó la competición, y repetirá final después de que el año pasado se hiciera con la corona del Abierto de Australia, su primer título 'slam'.

Su próxima rival se conocerá tras la conclusión de la segunda semifinal, que enfrentará a la china Qinwen Zheng (12) con la ucraniana de la previa Dayana Yastremska.

"Ella es una jugadora increíble, independientemente del resultado. Espero jugar muchas finales contra ella en el futuro", comentó la segunda cabeza de serie a la entrevistadora y exjugadora australiana Jelena Dokic.

Sabalenka se convirtió en la primera jugadora desde Serena Williams (2016-2017) en repetir final a orillas del río Yarra.

Además de la final, la segunda posición mundial en la lista WTA también estaba en juego en un partido que reeditó una última final del Abierto de Estados Unidos que contó con la joven Gauff como flamante campeona.

La estadounidense llegaba con ciertas dudas después de sufrir más de lo esperado ante la ucraniana Marta Kostyuk en los cuartos de final, mientras que la vigente campeona Sabalenka presentó un inmejorable estado de forma, tras plantarse en las semifinales con tan solo 16 juegos perdidos y pleno de sets ganados.

El inicio fue arrollador para la bielorrusa que, tal y como estaba previsto, no dejó que la estadounidense encontrara el ritmo mediante furiosos golpes muy planos y un gran porcentaje de primeros servicios.

Gauff, que se vio por debajo en el marcador por un imponente 5-2, fue capaz de remontar, después de que Sabalenka se encontrara con sus viejos fantasmas, las dobles faltas, y cometiera una con pelota de rotura favorable a la tenista de Florida.

A pesar de la igualdad en el marcador (5-5), Sabalenka era la que dominaba y Gauff, con rostro de preocupación, rezaba para que la buena sensación de pelota de su rival se esfumara.

No fue así y se impuso Sabalenka en el juego de desempate tras apuntarse los primeros cuatro puntos, por 7-2.

El segundo parcial fue más estable, después de que ambas tenistas no perdonaran con sus servicios hasta el 4-4. Gauff, que del mismo modo que el joven Carlos Alcaraz frente a Alexander Zverev este miércoles no fue capaz de reencontrarse con su mejor versión, cometió dos errores no forzados con su servicio, para dar a Sabalenka un juego al resto que acabaría suponiendo el partido, tras cerrar el set al saque por 6-4.

Sabalenka acabó el choque con 33 golpes ganadores y 28 errores no forzados, y tuvo un porcentaje de primeros saques del 72%.

Por: EFE