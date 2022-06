VIDEO. «No nos quería ni dejar cantar»: Ryan Castro habló sobre actitud de Christian Nodal

in

El cantante colombiano Ryan Castro arremetió contra el cantante mexicano Christian Nodal.

“Hay un artista que vino aquí a cantar, que es de México. Y ese mari… nos criticó. Habló mal de nosotros, de mi ciudad, de mi país. Ayer tuve un evento también con él y habló súper mal de mí. Supuestamente es el artista principal de acá, supuestamente”, dijo Castro.

En redes sociales han publicado el momento en el que el cantante colombiano denunció que el mexicano hizo cosas para tratar de dañar su presentación en Montería.

“Y no nos quería ni dejar cantar, no nos quería ni dejar poner las pantallas, no nos quería dejar poner el sonido. Pero el artista principal de acá es el artista de Colombia, que soy yo”, sentenció el cantante paisa.