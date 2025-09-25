Ruth Stella Bustamante desapareció en Medellín

Este resumen se realiza automáticamente. Si encuentra errores por favor lea el artículo completo.

Ruth Stella Bustamante Escobar es una mujer de 82 años que desapareció el 24 de septiembre de 2025 en el barrio Laureles de Medellín, Antioquia.

Al momento de su desaparición, Ruth presentaba una contextura delgada y piel blanca.

Tenía el cabello blanco, corto y ondulado, con un rostro de contorno cuadrado y nariz achatada. Sus ojos eran grandes, de color café, y su boca era de tamaño mediano con labios delgados.

Si considera que esta búsqueda no es procedente, acuda personalmente ante las Autoridades competentes