¡No se encarte con carro! TransMilenio los lleva, los espera y los saca del Festival Cordillera en Bogotá

Resumen: TransMilenio se une una vez más a la fiesta de los sonidos latinoamericanos en el Festival Cordillera. Este 13 y 14 de septiembre, el Sistema te ayuda a llegar y salir de la cuarta edición del Festival.