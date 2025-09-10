Bogotá inicia recarga de pasajes gratis en TransMilenio para beneficiarios
¡No se encarte con carro! TransMilenio los lleva, los espera y los saca del Festival Cordillera en Bogotá

TransMilenio se une una vez más a la fiesta de los sonidos latinoamericanos en el Festival Cordillera. Este 13 y 14 de septiembre, el Sistema te ayuda a llegar y salir de la cuarta edición del Festival.

Durante el fin de semana del sábado 13 y domingo 14 de septiembre, se adelantará en el parque Metropolitano Simón Bolívar el Festival Cordillera. ¡Conoce las rutas de TransMilenio que te sirven para salir y llegar al evento!

TransMilenio se une una vez más a la fiesta de los sonidos latinoamericanos en el Festival Cordillera. Este 13 y 14 de septiembre, el Sistema te ayuda a llegar y salir de la cuarta edición del Festival.

Es así como la ciudadanía bogotana contará con tres rutas especiales de TransMiZonal para facilitar tu regreso a casa. Asimismo, se cuentan con servicios troncales y zonales para facilitar tu asistencia al Festival Cordillera.

Conoce a continuación las rutas:

tranmi cordilleras2 scaled

tranmi cordilleras1 scaled

