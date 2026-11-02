Ruta al Mar reitera llamado a la ANI por recursos para sostener operación del corredor

Resumen: La Concesión Ruta al Mar reiteró su llamado a la Agencia Nacional de Infraestructura para que gire los recursos de operación y mantenimiento del corredor Caucasia-Cruz del Viso, que está en proceso de reversión a Invías.

La Concesión Ruta al Mar informó este domingo, mediante un comunicado dirigido a sus usuarios, que continúa desarrollando labores de Operación y Mantenimiento en el corredor vial Caucasia – Cruz del Viso, que conecta a Antioquia con Bolívar, y reiteró su llamado a la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) para que disponga «oportunamente» de los recursos necesarios para sostener la operación de la vía.

En el comunicado, fechado en Montería el 2 de noviembre de 2026, la concesionaria señaló que las labores se adelantan «con prioridad en la protección de la vida y la seguridad vial», orientadas al cumplimiento de los estándares e indicadores exigidos por la ley aplicable. «La protección de la vida y la seguridad de nuestros usuarios seguirá siendo nuestra prioridad», subrayó la empresa.

Sin embargo, la concesión advirtió que, «ante la falta de reconocimiento y pago de la remuneración de las actividades de Operación y Mantenimiento durante la Etapa de Reversión, iniciada en mayo de 2026», reitera su llamado a la ANI para que disponga de manera oportuna los recursos necesarios para sostener la operación del corredor.

La empresa también lamentó «los inconvenientes y molestias que ésta situación pueda generar» en los planes de viaje de los usuarios, agradeció su comprensión y los invitó a mantenerse informados a través de los canales oficiales.

Un contrato en reversión tras laudo arbitral

El llamado de la concesionaria se presenta en medio de la etapa de reversión del contrato de concesión APP No. 016 de 2015, que entró en esa fase después de que un laudo arbitral del Centro Internacional de Resolución de Disputas (CIRD), proferido el 30 de abril y notificado el 1.º de mayo de 2026, ordenara la terminación anticipada del contrato y condenara a la ANI al pago de más de $3,57 billones.

Tras el fallo, la ANI informó que su equipo jurídico evaluaba el alcance del laudo para solicitar aclaraciones, correcciones o complementos, y que estudiaba la posibilidad de interponer un recurso de anulación ante el Consejo de Estado. La Agencia ha sostenido que el tribunal incluyó pagos adicionales por fuera de la fórmula contractual inicialmente pactada, entre ellos indemnizaciones relacionadas con el congelamiento de tarifas de peajes.

De acuerdo con la ANI, tras la terminación anticipada las partes acordaron agotar la etapa de reversión y entregar la infraestructura al Instituto Nacional de Vías (Invías) a más tardar en febrero de 2027. El contrato, señaló la entidad, alcanzó una ejecución cercana al 95 %, después de que no prosperara una conciliación que buscaba llevar la obra al 100 % y pasar a la etapa de operación y mantenimiento en condiciones normales.

La etapa de reversión es la fase final de un contrato de concesión, en la que los bienes, equipos e infraestructura pasan al Estado sin costo adicional, con el objetivo de garantizar la continuidad del servicio público una vez finalizado el contrato. Durante esta fase, que incluye inventarios y actas de verificación del estado de los bienes, el concesionario suele mantener la operación hasta la entrega formal.

Un corredor clave entre Antioquia y la Costa Caribe

El corredor Caucasia – Cruz del Viso hace parte del proyecto Antioquia – Bolívar, una de las concesiones viales estratégicas para la conexión entre el interior de Antioquia y el Caribe colombiano, con impacto directo para departamentos como Antioquia, Córdoba, Sucre y Bolívar. Por la vía transitan a diario vehículos de carga, buses de servicio público y miles de viajeros que se movilizan entre el centro del país y la costa norte.

La situación de la concesión es seguida con atención por las comunidades y autoridades de la región, ante la importancia de la ruta para el abastecimiento, el comercio y la movilidad en el norte y el Bajo Cauca antioqueño, el sur de Córdoba y el sur de Bolívar.

Por ahora, la concesionaria asegura que mantiene las labores de operación y mantenimiento en el corredor, mientras insiste en que la ANI disponga los recursos que, según la empresa, se requieren para sostener esa operación durante la reversión.

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Comunicado Concesión Ruta al Mar