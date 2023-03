[VIDEO] Rusos dispararon contra prisionero de guerra ucraniano luego de decir «Gloria a Ucrania»

La guerra entre Ucrania y Rusia tristemente no parece querer acabar y con los días las cifras de ataques y personas muertas y heridas son desconsolantes.

Sobre esta pesada situacion que siguen enfrentando ambos paises, hace poco comenzó a difundirse en redes un vídeo de la brutal ejecución de un soldado ucraniano a manos de tropas rusas se hizo viral este lunes en las redes sociales y provocó la indignación de las autoridades de Kyiv, quienes hacen un llamamiento para que se investiguen estos crímenes de guerra.

En la grabación se puede apreciar a un militar desarmado y fumando sin oponer resistencia. Una voz fuera de cámara pide que lo graben, a lo que el prisionero responde: “Gloria a Ucrania”. Palabras que mencionó con orgullo, pero que fueron sus últimas, antes de ser fusilado por varias ráfagas de disparos.

Medios ucranianos aseguran que el soldado del vídeo abatido por los rusos es Tymofiy Shadura, de 40 años, identificado por su hermana.

BREAKING:

The Ukrainian hero who defiantly said “Glory to Ukraine” before being murdered by Russian soldiers has been identified by his sister.

40-year-old Tymofiy Shadura was captured near Vuhledar, in the Donetsk region.

Rest In Peace Tymofiy. Ukraine will never forget you! pic.twitter.com/1NnHlBA0Gq

— Visegrád 24 (@visegrad24) March 7, 2023