Rusia anuncia retirada de algunas de sus tropas de la frontera con Ucrania

Este martes, un portavoz ruso anunció el inicio de la retirada de algunas de las tropas de la frontera con Ucrania, y resaltó este hecho como un proceso «normal», e incluso denunció la conmoción que se realizó frente a este hecho por parte del hemisferio occidental, por cuenta de una supuesta invasión.

«Siempre dijimos que después de las maniobras (…) las tropas volverán a sus cuarteles de origen. Y eso es lo que está ocurriendo ahora. Es el proceso habitual», dijo a la prensa el portavoz de la presidencia de Rusia, Dmitri Peskov.

Y es que tras las declaraciones de los países occidentales, liderados por los Estados Unidos, quienes afirmaron que Rusia prepara una invasión a Ucrania, el portavoz denunció que esta es una «campaña absolutamente sin precedentes orientada a provocar tensiones». «Este tipo de histeria no tiene ninguna base», afirmó Peskov.

Tras este anuncio, el ministro de Relaciones Exteriores de Ucrania, Dmytro Kuleba, aseguró que su país, junto con los aliados occidentales, han «logrado impedir una nueva escalada rusa».

Sin embargo, expresó que no creerá esta decisión hasta que no vea a las tropas de Rusia retirarse del territorio. «Hay diferentes declaraciones desde la Federación Rusa todo el tiempo. Tenemos una regla: no nos lo creemos cuando lo oímos, sino cuando lo vemos», señaló en una rueda de prensa en línea. «Cuando veamos la retirada (de los soldados rusos) entonces creeremos en una desescalada», añadió.

