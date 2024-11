Kiev, 12 feb (EFE).- Rusia adquiere las terminales del sistema de comunicación por satélite Starlink que estaría utilizando en el frente a través de terceros países donde sí se vende esta tecnología, propiedad del dueño de la red social X, Elon Musk, según aseguró hoy la inteligencia militar ucraniana (GUR).

El GUR ofreció esta información por medio de uno de sus portavoces habituales, Andrí Yusov, después de que este fin de semana publicara una interceptación electrónica de una conversación en la que se escucharía a soldados rusos hablar de terminales de Starlink supuestamente instaladas por unidades del Ejército ruso desplegadas en Bajmut.

La propia Starlink declaró que no está vendiendo sus terminales a Rusia y que el servicio no funcionaría en ese país al no estar activo en su territorio. Su dueño, Elon Musk, calificó las informaciones sobre el uso de Starlink por parte de las fuerzas rusas de “categóricamente falsas”.

La empresa “asegura que Starlink no se vende en Rusia, pero la Federación Rusa no es sólo el país terrorista número uno, sino también el contrabandista número uno, y este es un problema del que nos estamos ocupando en estos momentos”, dijo el representante del GUR este lunes en la televisión ucraniana.

Elon Musk fue muy popular en Ucrania al principio de la guerra por haber proporcionado tecnología Starlink al Ejército ucraniano. Musk mostró después posturas sobre la guerra cercanas a las tesis del Kremlin.

Su popularidad acabó de derrumbarse en Ucrania cuando se habló de que había ordenado limitar el servicio de Starlink para evitar un ataque ucraniano contra la península de Crimea, ocupada por Rusia desde 2014.

Por: EFE