Rumores sobre cierre de frontera entre Colombia y Venezuela ante posesión presidencial

A pocos días de la toma de posesión de Nicolás Maduro como presidente de Venezuela el próximo 10 de enero, persisten los rumores sobre un posible cierre de la frontera terrestre entre Colombia y Venezuela, especialmente en la zona de Cúcuta, Norte de Santander. La incertidumbre sobre lo que podría suceder en la frontera ha generado preocupación tanto en ciudadanos como en autoridades de ambos países.

El gobernador del estado venezolano de Táchira, Freddy Bernal, aclaró este 7 de enero que la frontera no será cerrada. En declaraciones a la prensa, Bernal aseguró que no existe una razón para tomar tal medida y garantizó que hay control total sobre los pasos fronterizos, tanto en las áreas formales como en los 164 kilómetros de frontera no delimitada. «La frontera no se va a cerrar, tenemos absoluto control de la frontera», declaró el funcionario.

Aunque no se dieron detalles sobre las acciones específicas que se tomarán durante la ceremonia de juramentación presidencial, la intervención de Bernal fue clave para reducir la especulación sobre un cierre inminente. No obstante, se mantiene la alerta máxima en la región para enfrentar cualquier posible situación adversa.

Para garantizar la seguridad en la frontera, las autoridades venezolanas han desplegado unidades de inteligencia de la Guardia Nacional Bolivariana, con el objetivo de monitorear las conversaciones y actividades de sectores que pudieran intentar generar caos o violencia en vísperas de la toma de posesión de Maduro.

El gobernador también destacó que se ha implementado un sistema de cámaras de vigilancia operativas las 24 horas en todos los pasos fronterizos, tanto formales como irregulares, para mantener el control y prevenir incidentes.

En medio de este contexto, la situación política en Venezuela continúa siendo compleja, especialmente con la disputa por la presidencia entre Nicolás Maduro y Edmundo González, quien también reclama la presidencia tras los resultados de las elecciones de julio de 2024. Esta disputa ha intensificado la incertidumbre en la región, a medida que se aproxima la fecha de la juramentación presidencial.

