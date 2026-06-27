Resumen: Gerard Piqué y Clara Chía vuelven a estar en el centro de la atención luego de que surgieran versiones sobre una posible boda en 2027 y sus presuntos planes para formar una familia. Aunque los rumores han generado gran expectativa, hasta el momento la pareja no ha confirmado ni desmentido la información.

¡Rumores de boda y familia! Gerard Piqué y Clara Chía estarían por dar un gran paso en su relación

La relación entre Gerard Piqué y Clara Chía Martí vuelve a ocupar un lugar destacado en la prensa del entretenimiento internacional. En las últimas horas comenzaron a circular versiones que apuntan a que la pareja estaría preparando nuevos proyectos personales, entre ellos un posible matrimonio y la intención de convertirse en padres en los próximos años.

Aunque hasta ahora ninguno de los dos se ha pronunciado sobre estas versiones, la información ha despertado gran interés debido a que desde hace varios años ambos han intentado mantener su vida privada lejos del foco mediático.

Los rumores surgieron durante una emisión del programa del periodista argentino Javier Ceriani, donde se dieron a conocer detalles que, según los panelistas del espacio, provienen de fuentes extraoficiales cercanas al entorno de la pareja.

De acuerdo con esa información, Piqué y Clara Chía estarían atravesando uno de los momentos más sólidos de su relación, situación que habría motivado conversaciones sobre un proyecto de vida a largo plazo.

Versiones apuntan a planes para ampliar la familia

Uno de los aspectos que más llamó la atención de las declaraciones emitidas en el programa tiene relación con un supuesto procedimiento médico que la pareja habría realizado recientemente en Barcelona.

Durante la emisión, la periodista Mandy Fridmann aseguró que ambos habrían acudido a una clínica especializada como parte de sus planes familiares.

“Están durando y van un paso más allá. Te puedo confirmar de manera extraoficial que Clara Chía y el exfutbolista Gerard Piqué, en estos días, en una clínica de Barcelona, habrían congelado embriones fecundados”.

Hasta el momento, esa versión no ha sido confirmada por Gerard Piqué, Clara Chía Martí ni por sus representantes, por lo que continúa siendo una información divulgada por periodistas de entretenimiento sin pronunciamiento oficial de los involucrados.

La posibilidad de que ambos estén proyectando formar una familia ha incrementado aún más el interés alrededor de una relación que, desde sus inicios, ha generado una amplia cobertura mediática dentro y fuera de España.

También se habla de una boda en 2027

Además de las versiones sobre su deseo de convertirse en padres, en el mismo programa se aseguró que la pareja tendría previsto formalizar su relación mediante un matrimonio.

Según la periodista, los planes apuntarían a celebrar la ceremonia durante el año 2027.

“Estaríamos preparando para el 2027 la boda, gran boda entre ellos dos”.

Por ahora no existen detalles sobre una posible fecha, el lugar donde se realizaría el evento o la lista de invitados, y tampoco se ha producido una confirmación oficial que respalde esa información.

La historia entre Gerard Piqué y Clara Chía comenzó a ocupar titulares en 2022, poco después de que el exfutbolista del FC Barcelona y la cantante colombiana Shakira anunciaran el fin de su relación tras más de una década juntos y dos hijos en común.

Desde entonces, la pareja ha optado por mantener un perfil mucho más reservado, limitando sus apariciones públicas y evitando referirse a su vida privada.

Pese a ello, cada nuevo rumor relacionado con su relación continúa despertando gran atención mediática. Hasta el momento, ni Gerard Piqué ni Clara Chía Martí han confirmado o desmentido las versiones sobre un eventual matrimonio o la planificación de una familia, por lo que toda la información conocida hasta ahora corresponde a reportes periodísticos divulgados de manera extraoficial.