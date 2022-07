El nuevo rumor sexual que envuelve a la realeza británica

in

Un polémico mensaje se ha vuelvo viral en las redes sociales en las últimas horas, donde acusa al Príncipe William de infidelidad a su esposa Kathe Middlenton, pero no todo queda ahí. Nueva polémica para la realeza británica.

El nieto de la reina Isabel II está de nuevo como tendencia en las redes sociales con el hashtag #PrinceOfPegging y todo por una rumor que se dio a conocer en un sitio de chismes.

«Esta relación extramatrimonial real británica es un secreto … Me dijeron que la verdadera razón de la aventura era el amor de la realeza por el pegging, en el que la esposa es demasiado anticuada para participar. A la esposa no le importa y, de hecho, prefiere que su esposo satisfaga sus necesidades sexuales en otro lugar, siempre y cuando que las cosas no se vuelvan emocionales», se lee en el comunicado.

Aunque no aclaran a qué miembro de la familia real se refiere, la mayoría comenzó a relacionarlo con Guillermo de Cambridge, quien fue ligado con la que era amiga de su esposa con unas imágenes que supuestamente son de él y la exmodelo.

Este hecho ha aumentando las búsquedas del termino ‘pegging’ un 400% en Internet.

