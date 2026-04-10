Resumen: Esta extradición representa un duro golpe a las finanzas y a la logística del Cartel de los Balcanes, demostrando la efectividad del intercambio de información entre la Policía de Colombia y las agencias europeas para desarticular mafias transnacionales.

¡Rumbo a Europa!: Extraditan a Bélgica a alias «Mou», el escurridizo enlace del Cartel de los Balcanes

Minuto30.com .- La carrera criminal del ciudadano belga conocido en el mundo del hampa como alias ‘Mou’ llegó a su fin en suelo colombiano. En un operativo milimétrico desarrollado en las pistas del aeropuerto El Dorado de Bogotá, la Policía Nacional, en estricta coordinación con la Fiscalía General de la Nación y el INPEC, materializó su extradición pasiva para entregarlo a las autoridades del Reino de Bélgica.

El extranjero, que había sido capturado previamente en la ciudad de Barranquilla gracias a una circular de Interpol, era requerido por la justicia europea como el presunto responsable de importar toneladas de cocaína y de organizar una sofisticada red criminal a escala internacional.

El heredero de las rutas europeas

Las investigaciones de inteligencia revelaron que ‘Mou’ no era un delincuente novato. El ciudadano belga asumió un papel central dentro del Cartel de los Balcanes luego de la captura de Armus Iván en 2021.

Desde ese momento, su labor principal en Colombia consistía en coordinar directamente los envíos masivos de droga hacia varios países europeos, consolidando y blindando el flujo ilícito de cocaína.

Para evadir el radar de las autoridades, el emisario operaba bajo identidades falsas y se encargaba de reclutar colaboradores estratégicos, manteniendo activa una red criminal que se caracterizaba por su alta capacidad de adaptación a los controles policiales.

Se le imputan los delitos de Importación de cocaína y conformación de red criminal internacional

Conexiones con viejos capos

El rastreo a las actividades de alias ‘Mou’ permitió a las autoridades identificar sus oscuros vínculos con otros actores clave del narcotráfico que ya tenían un historial de sangre en Colombia. Entre ellos figura su conexión con Miro Risvanovic, alias ‘El Ruso’, un reconocido narco que fue capturado en Italia, extraditado a Colombia y posteriormente asesinado en la ciudad de Pereira en el año 2018.

Esta extradición representa un duro golpe a las finanzas y a la logística del Cartel de los Balcanes, demostrando la efectividad del intercambio de información entre la Policía de Colombia y las agencias europeas para desarticular mafias transnacionales.