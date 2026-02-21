Menú Últimas noticias
Pico y Placa Medellín Domingo:
Pico y Placa Medellín Domingo:
  • Medellín
  • Bogotá
  • Cali
  • Antioquia
  • Colombia
  • Política
  • Deporte
  • Economía
  • Entretenimiento
  • Nacional
  • DIM
  • Más
    • Minuto30 App

    ¡Instala nuestra App Web!

    Agrega Minuto30 a tu pantalla de inicio para acceder más rápido a las noticias.

    ¡Rugió el «Chicho» y facturó Morelos! Nacional goleó 3-0 a Alianza y se mete en la pelea

    Todas las miradas estaban puestas en el ‘Chicho’ Arango, quien regresaba al templo del fútbol antioqueño, y no decepcionó

    Publicado por: SoloDuque

    chicho morelos nacional
    Foto: Atlético Nacional
    ¡Rugió el «Chicho» y facturó Morelos! Nacional goleó 3-0 a Alianza y se mete en la pelea

    Resumen: Todas las miradas estaban puestas en el 'Chicho' Arango, quien regresaba al templo del fútbol antioqueño, y no decepcionó

    Este resumen se realiza automáticamente. Si encuentra errores por favor lea el artículo completo.

    Minuto30.com .- Atlético Nacional firmó una tarde redonda ante su hinchada por la octava fecha de la Liga BetPlay. Con un fútbol fluido, presión alta y una efectividad envidiable, el “Rey de Copas” pasó por encima de un Alianza Valledupar que poco pudo hacer ante el vendaval verde.

    El debut soñado de Cristian Arango

    Todas las miradas estaban puestas en el ‘Chicho’ Arango, quien regresaba al templo del fútbol antioqueño, y no decepcionó.

    Minuto 9: Tras una jugada colectiva iniciada por Alfredo Morelos, el balón llegó a Rengifo quien remató con potencia; el portero de Alianza dejó el rebote corto y ahí apareció el olfato goleador del ‘Chicho’, quien con un “riflazo” puso el 1-0, desatando la locura en las tribunas.

    Alfredo Morelos: El ‘Búfalo’ está imparable

    Si Arango puso la magia del debut, Alfredo Morelos puso la contundencia para liquidar el pleito:

    Minuto 33: Morelos aprovechó su potencia física para marcar el segundo tanto tras una excelente habilitación, enviando al equipo al descanso con tranquilidad.

    Minuto 56: En el arranque del segundo tiempo, el ‘Búfalo’ repitió la dosis firmando su doblete personal y el 3-0 definitivo, consolidándose como el referente de área que el equipo necesitaba.

    Panorama en la tabla

    Con esta victoria, Atlético Nacional se consolida en la parte alta de la clasificación, con el plus de tener aún un calendario pendiente por cumplir.

    La proyección del equipo es sumamente positiva: de ganar sus compromisos aplazados, el verde podría quedar como líder solitario de la liga.

    Author Signature
    Sonia López

    publicista, mercadotecnóloga y community manager, mi pasión es entrelazar estrategias creativas con el poder de la comunicación para ayudar a las personas y contar sus valiosas historias.


    Logo Google noticiasReciba noticias de Minuto30 Colombia desde Google News
    Anuncio
    Minuto30 TV

    Fico Gutiérrez muestra imágenes inéditas de los que armaron desmanes en el Atanasio

    Comentarios

    Valoramos la moderación y el respeto en nuestras conversaciones. Gracias por contribuir a un espacio positivo.