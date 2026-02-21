Este resumen se realiza automáticamente. Si encuentra errores por favor lea el artículo completo.

¡Rugió el «Chicho» y facturó Morelos! Nacional goleó 3-0 a Alianza y se mete en la pelea

Minuto30.com .- Atlético Nacional firmó una tarde redonda ante su hinchada por la octava fecha de la Liga BetPlay. Con un fútbol fluido, presión alta y una efectividad envidiable, el “Rey de Copas” pasó por encima de un Alianza Valledupar que poco pudo hacer ante el vendaval verde.

El debut soñado de Cristian Arango

Todas las miradas estaban puestas en el ‘Chicho’ Arango, quien regresaba al templo del fútbol antioqueño, y no decepcionó.

Minuto 9: Tras una jugada colectiva iniciada por Alfredo Morelos, el balón llegó a Rengifo quien remató con potencia; el portero de Alianza dejó el rebote corto y ahí apareció el olfato goleador del ‘Chicho’, quien con un “riflazo” puso el 1-0, desatando la locura en las tribunas.

Alfredo Morelos: El ‘Búfalo’ está imparable

Si Arango puso la magia del debut, Alfredo Morelos puso la contundencia para liquidar el pleito:

Minuto 33: Morelos aprovechó su potencia física para marcar el segundo tanto tras una excelente habilitación, enviando al equipo al descanso con tranquilidad.

Minuto 56: En el arranque del segundo tiempo, el ‘Búfalo’ repitió la dosis firmando su doblete personal y el 3-0 definitivo, consolidándose como el referente de área que el equipo necesitaba.

Panorama en la tabla

Con esta victoria, Atlético Nacional se consolida en la parte alta de la clasificación, con el plus de tener aún un calendario pendiente por cumplir.

La proyección del equipo es sumamente positiva: de ganar sus compromisos aplazados, el verde podría quedar como líder solitario de la liga.