    ¡Un Rei para el Rey! Rueda cada vez más cerca de Atlético Nacional
    Reinaldo Rueda, DT querido del campeón Atlético Nacional, suena fuerte para su regreso tras eliminatoria mundialista con Honduras. Foto: Tomada de video de redes sociales
    Resumen: Reinaldo Rueda, un director técnico muy querido por la afición de Atlético Nacional y campeón de la Copa Libertadores 2016 con el equipo, es el principal candidato para asumir la dirección técnica del club, que busca reemplazar a Diego Arias debido a los pobres resultados en los cuadrangulares semifinales de la Liga BetPlay. Aunque ni Rueda, que recientemente dejó la selección de Honduras, ni el club se han pronunciado oficialmente, su nombre, junto al de Leonel Álvarez, figura con fuerza entre los aspirantes, e incluso se especula que Arias podría convertirse en su asistente técnico.

    Un viejo amado por los hinchas de Atlético Nacional está cerca de llegar a la dirección técnica del equipo más veces campeón de Colombia.

    Reinaldo Rueda, que salió de la selección de Honduras en medio de lágrimas tras quedar eliminado del Mundial del 2026 ya regresó al país.

    El estratega no se ha pronunciado sobre esa posibilidad y Atlético Nacional tampoco lo ha mencionado.

    Sin embargo, el nombre de Reinaldo Rueda es quizás de los más fuertes en las carpetas verdolagas, donde también está el de Leonel Álvarez.

    El nombramiento de un nuevo técnico verdolaga se reactivó luego que, en la fase de los cuadrangulares, el rendimiento de Diego Arias no ha sido el más eficiente.

    Como se recordará, con solo 5 puntos, la clasificación del verde paisa a la final de la Liga BetPlay está complicada.

    Pese a que el equipo jugará la final de la Copa Colombia ante el DIM, a mediados de diciembre, ni siquiera un título ahí le daría la oportunidad a Arias de asumir en el 2026.

    Lo que sí podría pasar es que, siendo Reinaldo Rueda prácticamente un técnico del ADN verdolaga, el profe Arias pudiera ser su asistente técnico.

    Reinaldo Rueda llegaría al equipo que dirigió en el 2016 y con el que alcanzó la segunda Copa Conmebol Libertadores para el ‘Rey de Copas’.

    En la interna del verde paisa de manera general solo se piensa en la Liga y lo que se viene en la Copa, pero la búsqueda del técnico no está quieta.

    Alejandro Rincón

    Librepensador. Amante de la fotografía, la escritura, la radio y el detrás de cámaras. Periodista por pasión hace 25 años, abogado de profesión. Amante del trabajo de campo, la reportería, la calle.

