Rudy Fernández: «Cuando empezaba, veías que Doncic era un jugador especial»

Madrid, 10 oct (EFE).- Rudy Fernández, jugador del Real Madrid de baloncesto, se refirió a la figura del jugador esloveno Luka Doncic antes de medirse a su ex compañero, ahora en las filas de los Dallas Mavericks, con motivo de un encuentro amistoso en la capital de España y consideró que desde que empezó a jugar con el primer equipo se veía que era "especial".

"No se puede parar a Luka. Tiene muchísima clase. Está considerado el mejor jugador ahora mismo del planeta, para nosotros seguramente sea el mejor. Cuando empezaba, en los entrenamientos, veías que era un jugador especial. Tiene tantos recursos que es muy difícil de parar", expresó en rueda de prensa.

"Luka tiene muchísimos recursos y en la NBA hay mucho uno contra uno. Al ser tan bueno se adapta a todo tipo de juego. Aquí en Europa a lo mejor era un poco más distinto, pero se ha adaptado muy bien allí. Muchos europeos están dando muy buen nivel en la NBA, allí se están dando cuenta de que el talento europeo se adapta muy bien a la competición", explicó.

Del recuerdo que le dejó, señaló: "Me quedaría con el Luka como persona, es muy gracioso y me lo paso genial fuera de la pista con él. Disfruta dentro de la pista y es igual fuera de ella. Como jugador me quedo con sus último año, con 17-18 años siendo uno de los líderes del Real Madrid, que no es nada fácil por la exigencia de este escudo".

"Luka es madridista, sigue todos los partidos de baloncesto y fútbol. Es uno de los mejores embajadores del Real Madrid en Estados Unidos y en todo el mundo. Por eso es una leyenda en Madrid y estamos muy felices por él", manifestó poco después en una comparecencia que siguió a la que había protagonizado antes el propio Doncic.

En ella el esloveno dijo que se llevaría a Estados Unidos a Rudy Fernández y a su compañero Sergio Llull: "Para nosotros es un orgullo, más que un compañero es parte de la familia. Hemos visto cómo ha crecido y pese a la magnitud que tiene ahora mismo es el mismo de siempre, el que hace bromas, el que disfruta en la pista".

"Estoy muy agradecido por sus palabras. Todo lo que venga de él para nosotros es muchísimo orgullo. Desde que empezó con 16 años le tenemos mucho cariño, se lo seguimos teniendo. El trato que recibimos de su parte al Real Madrid y a nosotros es muy gratificante", agregó.

Además Doncic subrayó, también antes, que de volver al baloncesto europeo de clubes lo haría al Real Madrid: "Creo que tiene una trayectoria que le va a llevar a jugar muchísimos años en la NBA, va a ser un referente. Si todo va bien, ojalá pueda optar por el anillo. Es tan competitivo que seguramente lo quiere. No creo que esté aquí si vuelve".

Sobre el duelo, indicó: "Estoy muy feliz de que Luka vuelva a casa, de que todos los madridistas y aficionados al baloncesto podamos vivir un partido como este ante un equipo NBA, de tener enfrente a los mejores. Entre ellos está Doncic. Vamos a disfrutar de este partido".

"Lo valoramos como el partido que es. Es amistoso, pero siempre es bonito poder recibir a equipos y jugadores de altísimo nivel en Madrid. Tenemos que ser conscientes también de que el jueves tenemos un partido muy exigente de Euroliga en Turquía. Entendemos el partido como un disfrute con nuestros aficionados, pero somos conscientes de que lo importante es el jueves", dijo.

Por: EFE