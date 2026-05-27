Ruben de Jesús Castañeda desapareció en Medellín

Resumen: Ruben de Jesús Castañeda Uribe es un hombre colombiano de 33 años, identificado como masculino. No se dispone de información sobre las prendas de vestir o accesorios que llevaba al momento de su desaparición.

Ruben de Jesús Castañeda Uribe es un hombre colombiano de 33 años, identificado como masculino. No se dispone de información sobre las prendas de vestir o accesorios que llevaba al momento de su desaparición.

Como señales particulares, se describe que tiene un tatuaje en el brazo izquierdo con la figura de “un animal”, además de una perforación en la oreja izquierda donde usa un “topo”. Estos detalles físicos son relevantes para su identificación.

La desaparición ocurrió el 22 de mayo de 2026 en el barrio Manrique de Medellín, Antioquia. Desde ese momento no se cuenta con información confirmada sobre su paradero actual.

Si considera que esta búsqueda no es procedente, acuda personalmente ante las Autoridades competentes