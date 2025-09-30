Rubén Darío Monsalve desapareció en Medellín

Este resumen se realiza automáticamente. Si encuentra errores por favor lea el artículo completo.

Resumen: Rubén Darío Monsalve Arango es un hombre de 61 años que desapareció el 20 de septiembre de 2025 en Medellín , específicamente en el barrio Popular Uno.

Rubén Darío Monsalve Arango es un hombre de 61 años que desapareció el 20 de septiembre de 2025 en Medellín, específicamente en el barrio Popular Uno.

Al momento de su desaparición, vestía una camiseta blanca, un pantalón jean azul claro y tenis de color negro con blanco.

Entre sus señales particulares se destacan una cicatriz que va desde el estoma del ombligo hacia abajo y otra en el antebrazo. Tiene piel trigueña, mide aproximadamente 1.70 metros y su contextura es media.

Si considera que esta búsqueda no es procedente, acuda personalmente ante las Autoridades competentes