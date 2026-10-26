Rubén Blades en Medellín: así se vivirá la experiencia salsera en el DAVIarena

Resumen: Rubén Blades presentará su Fotografías Tour el 21 de noviembre en el DAVIarena de Medellín, junto a la Roberto Delgado Big Band. El concierto contará con silletería numerada y diferentes sectores; según el comunicado de los organizadores, la boletería tiene precios desde $123.000 y se vende a través de tuboleta.com. El repertorio incluirá clásicos como "Pedro Navaja", "Amor y Control" y "Decisiones", además de temas de su álbum más reciente.

Foto principal: material de prensa Breakfast Live.

Medellín se prepara para una noche en la que la salsa será mucho más que música: será una oportunidad para encontrarse con canciones que han acompañado a distintas generaciones y cantarlas en vivo junto a una de las voces más influyentes de la música latinoamericana. Rubén Blades regresa a la ciudad el próximo 21 de noviembre con su Fotografías Tour, acompañado por la Roberto Delgado Big Band, para una presentación en el DAVIarena que promete convertirse en una de las citas musicales más importantes del año en la capital antioqueña.

El cantautor panameño, uno de los artistas más influyentes en la historia de la salsa, llega con una gira que toma su nombre de Fotografías, su álbum más reciente, galardonado con el Latin Grammy. En el escenario, el público podrá recorrer parte de su historia musical con clásicos como «Pedro Navaja», «Plástico», «Decisiones», «Amor y Control» y «Buscando América», junto a los temas de esta nueva producción, todo con la fuerza de una gran orquesta en vivo.

Una experiencia salsera en una de las arenas más grandes de Sudamérica

La experiencia empieza desde la elección de la entrada. El concierto contará con silletería numerada y distintos sectores, para que cada asistente pueda escoger cómo quiere vivir la noche: desde las tribunas más cercanas al escenario hasta las localidades con una vista panorámica del espectáculo. Según el comunicado oficial de los organizadores, la boletería tiene precios desde $123.000, con opciones para quienes quieren asegurar su lugar y disfrutar de este encuentro con la salsa en vivo.

El DAVIarena, reconocida como una de las arenas más grandes y modernas de Sudamérica, será el escenario de esta celebración. Su formato de gran capacidad permitirá que miles de asistentes se encuentren alrededor de la música de Rubén Blades, en una noche para cantar al unísono y compartir la emoción de escuchar en vivo canciones que ya hacen parte de la memoria colectiva de varias generaciones.

El regreso de Rubén Blades a Medellín también tiene un significado especial para los salseros de la ciudad, que mantienen una relación cercana con el artista y su repertorio. Su última presentación en la capital antioqueña se registró en 2023, durante el evento Viva la Salsa, por lo que esta cita marca su esperado reencuentro con el público paisa.

Póster oficial del concierto. Foto: material de prensa Breakfast Live.

Además de su carrera como cantante y compositor, Rubén Blades ha construido un legado que cruza fronteras: actor, abogado y una de las figuras más respetadas de la cultura latinoamericana. Cada una de sus visitas a Colombia se convierte en una celebración, y Medellín, con su tradición salsera, no es la excepción.

¿Cómo y dónde comprar las boletas para Rubén Blades en el DAVIarena?

De acuerdo con los organizadores, las entradas para el concierto se venden a través de tuboleta.com, el canal oficial de boletería, donde ya está habilitada la página del evento. Recomiendan asegurar las localidades con anticipación, pues quedan pocos días para el evento.

Plano de sectores y precios de lanzamiento, según el material de prensa de Breakfast Live.

Ficha del evento

Evento: Rubén Blades – Fotografías Tour, con Roberto Delgado Big Band

Rubén Blades – Fotografías Tour, con Roberto Delgado Big Band Fecha: 21 de noviembre de 2026

21 de noviembre de 2026 Ciudad: Medellín, Colombia

Medellín, Colombia Lugar: DAVIarena

DAVIarena Boletería: tuboleta.com, desde $123.000

El concierto es una producción de Breakfast Live, promotora 100% colombiana que nació en 2024 con la misión de crear experiencias que conecten a las personas con la música en vivo. Desde entonces ha producido algunos de los shows más grandes del país, como System of a Down, Morat, Camilo, Carín León y Los Tigres del Norte, además de festivales de gran formato como RITVALES, el Festival de la Leyenda Vallenata, Tomorrowland presents CORE y La Solar.

Si quiere ser parte de la noche de Rubén Blades en Medellín, el momento de asegurar su entrada es ahora: consulte los sectores disponibles y compre sus boletas en tuboleta.com. El DAVIarena lo espera el 21 de noviembre para cantar, recordar y bailar al ritmo de los clásicos de la salsa.