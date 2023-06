‘A las 12 a.m. de hoy’: Roy Barreras se someterá a una cirugía contra el cáncer

in

A las 6 de la mañana de este viernes el expresidente del Congreso Roy Barreras anunció que ingresará a cirugía este 2 de junio.

De acuerdo con el anunció por medio de su cuenta de Twitter, Barreras afirmó que este viernes se someterá a una cirugía contra el cáncer.

“A las 12 a.m. de hoy ingresaré al quirófano, La cirugía durará entre 4 y 5 horas aproximadamente. Es la última fase de mi tratamiento. Agradezco todas las oraciones. Son curativas. Me excuso por no alcanzar a contestar los centenares de mensajes de energía positiva! Gracias a todos! Nos veremos pronto!”, escribió en la red social.

Es de anotar que el expresidente del Congreso debe ingresar al quirófano como parte del procedimiento de la última fase de su tratamiento de oncología.

