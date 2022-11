[Video] Tras salir con su rostro rojo, Paula Andrea Betancur explicó lo que le pasó

Paula Andrea Betancur publicó un video de cómo hacer una ‘rica natilla’, pero lo que llamó la atención de los internautas fue el color de su rostro.

Paula Andrea Betancur es una de las mujeres más reconocidas del país tras haber sido coronada Señorita Colombia en 1992.

Aunque algunos la critican por salir demacrada y ojerosa, ella asegura que su rostro está como “una bolita de Navidad” debido a un tratamiento estético que se está realizando.

Recordemos que la modelo y empresaria es esposa del dermatólogo de famosos Luis Miguel Zabaleta, quien al parecer cuida de su piel y sería quien le estaría haciendo el procedimiento en la cara.

En el en vivo que luego publicó en su cuenta de Instagram, Paula Andrea Betancur afirmó que no le daba pena salir con su rostro como ‘un tomate’.

“A mí no me afecta, pero a los de mi entorno a veces sí. Salomé (hija) no quería que yo me viera tan roja, pero yo hago esto sin filtros y con apenas una luz para que todo se vea más claro. Les cuento que mi cara está roja, como una bolita de Navidad, porque me estoy haciendo un tratamiento espectacular sobre el cual luego les contaré luego los detalles porque este video es de recetas”, expresó.

