Rosalía y Rauw Alejandro publican un vídeo de su primer beso

Rosalía y Rauw Alejandro se han convertido en la pareja del momento. Aunque mantenían a escondidas la relación hace poco fueron vistos paseando por las calles de Murcia cogidos de la mano.

Aunque los rumores sobre una posible relación entre ambos llevaban meses en el aire, hasta el pasado mes de septiembre las dos estrellas han confirmado el romance con una publicación en redes sociales.

Y es que sus redes sociales se han llenado de muestras de cariño. Hace poco el cantante Rauw Alejandro publicó un video que dejaba ver a los artista dentro de un carro, sentados y haciendo el saludo que sería usual, con las manos y luego termina en un romántico beso.

El cantante puertorriqueño se encuentra en de gira por España, donde estaría en compañía de la también cantante, Rosalía. Es más, Rauw Alejandro le dedicó unas bonitas palabras en catalán.

Aquí tenéis la muestra de que no miento. @rosalia is in the house, y la casa se llama MURCIA. Sácala a bailar @rauwalejandro pic.twitter.com/MfWxy7VY57

— Fran Sáez (@fransaeztv) October 8, 2021