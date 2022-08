in

La cantante Rosalía se ha convertido en una ola de memes en las redes sociales debido a un particular gesto en su cara.

A través de videos ha sido captada en varias ocasiones durante su gira musical Motomami Tour, llamando la atención de millones de usuarios.

Desde que comenzó la gira el pasado 6 de julio, la intérprete de ‘Despechá’ causó furor en su primer concierto. Sin imaginar que sus muecas serían lo más comentado, en particular el gesto que presenta durante una de sus canciones.

El surgimiento de los gestos de Rosalía.

Mientras mastica chicle y mira de arriba a abajo, Rosalía se posa en medio del escenario y el público se vuelve loco. Sin embargo, sus movimientos no los muestra en cualquier momento, sino únicamente antes de bailar la canción ‘Bizcochito’.

La cantante explicó que el gesto surgió de manera espontánea.

«Yo estaba en el ensayo, estábamos haciendo la coreografía y de tantas veces hacerla una se aburre de cómo trabajarla. Entonces sin querer empecé a hacer eso para hacerle risa a los chicos. Vi que se reían y entonces dije: ah, pues lo voy a hacer. De improvisar, salió, y entonces dije: bueno pues lo dejo. No sé, yo no me esperé que la gente reaccionara así», contó Rosalía.

