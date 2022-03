Rosalía finalmente lanzó su álbum ‘Motomami’

Después de que los medios de comunicación de todo el mundo lo eligieran como «uno de los álbumes más esperados de 2022», Rosalía, ganadora de un GRAMMY y de ocho premios Latin Grammy, lanza su esperado nuevo álbum ‘Motomami’

Después de un intenso proceso creativo de tres años lleno de increíble atención a los detalles artísticos, Rosalía ofrece un álbum expansivo y fuera de lo común que busca borrar las líneas convencionales anteriores que definen diferentes culturas, géneros, roles de género y más, proporcionando un autorretrato musical moderno y profundamente personal de una mujer joven fuerte, innovadora y orgullosamente femenina que nos lleva a un viaje musical seductor y multifacético.

Rosalia lanzó su nuevo álbum.

«En estos últimos tres años, he querido centrar mi energía en dar a este álbum una sensación de riesgo y emoción… todo en este disco se hizo desde cero… Conceptualmente, líricamente, es el álbum más personal y confesional que he hecho hasta ahora. Siempre me he considerado un narrador y MOTOMAMI es la historia más personal que he contado. En mi cabeza, MOTOMAMI tiene sentido como …un autorretrato, de una figura femenina construyéndose a sí misma… [y] hay una dualidad. El disco está estructurado en binarios, dos tipos de energía contrastada… Moto significa ‘fuerte’ y se relaciona con la ‘agresividad’. mientras que Mami se refiere a la ‘fragilidad’… También hay sentido del humor, e ironía», afirmó Rosalía, (citas combinadas de la entrevista de la portada de Rolling Stone)

