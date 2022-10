[VIDEO] Actrices de la Rosa de Guadalupe pusieron a Mariachis a decir “Me chimba Conocerte”

in

La Rosa de Guadalupe quiso incluir en sus historias a los colombianos, pero la interpretación de acentos no fue la mejor y los colombianos no demoraron en hacer burlas frente a esto y en poco tiempo volvieron viral este capítulo, creando infinidad de memes y videos con los que no paran de generar risas.

A pesar de esto, las actrices no se achicopalaron ante tanta crítica y por el contrario mostraron sacar provecho de este momento que entre todo, les está sirviendo para ser muy reconocidas.

Es así, como las mismas actrices, Ana Sofia quién interpretó a la madre y Youlin Moscoso quien hizo de la niña que provocó más burlas, compartieron un video bromeando junto a un grupo de mariachis a los que le hicieron decir la burlada frase “Me chimba conocerte”

Este es el video de los Mariachis:

También le puede interesar: