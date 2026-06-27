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Resumen: El gran momento del atletismo colombiano en este certamen no se limitó a los 100 metros. La jornada dejó un balance inmejorable

¡Histórico! Ronal Longa destroza los cronómetros en Medellín: récord sudamericano y marca mundial en los 100 metros

Minuto30.com .- El atletismo colombiano está de fiesta y tiene un nuevo héroe en la pista. Ronal Longa Mosquera, la gran figura de la Liga de Atletismo de Bogotá, se coronó campeón panamericano de los 100 metros planos tras firmar una actuación legendaria en la ciudad de Medellín

Un tiempo de locura: 9.85 segundos

El velocista voló sobre la pista antioqueña y detuvo el reloj en unos impresionantes 9.85 segundos, una marca que no solo le otorgó la medalla de oro, sino que reescribe por completo los libros de historia del deporte base.

Con esta alucinante carrera, Longa alcanzó los siguientes hitos de manera simultánea:

Nuevo récord nacional absoluto para Colombia.

Nuevo récord suramericano, pulverizando la marca de 9.93 segundos que ostentaba el brasileño Erik Cardoso.

La tercera mejor marca mundial registrada en lo que va del 2026.

Marca mínima asegurada para competir en el Campeonato Mundial de Beijing 2027.

Clasificación directa a los próximos Juegos Panamericanos de Lima 2027.

En el podio de la prueba reina del atletismo, el colombiano superó en un apretado duelo al canadiense Eliezer Adjibi, quien se quedó con la plata (9.92 s), y al puertorriqueño Eloy Benítez, que cerró con el bronce (9.98 s). Por su parte, el también bogotano Carlos Palacios finalizó en un meritorio sexto lugar con un tiempo de 10.24 segundos.

Más alegrías para la delegación nacional

El gran momento del atletismo colombiano en este certamen no se limitó a los 100 metros. La jornada dejó un balance inmejorable gracias al esfuerzo de otros grandes atletas que sumaron al medallero:

Carlos Sanmartín: Se adjudicó la medalla de plata tras una gran presentación en la exigente prueba de los 5.000 metros.

Melany Bolaño y Lina Licona: Brillaron con su velocidad para colgarse la presea de plata en la modalidad de relevo mixto 4×400.

¡Orgullo total! Esta histórica jornada, guiada por el trabajo de formadores como Martín Suárez (entrenador del IDRD), ratifica el inmenso potencial de nuestros deportistas. ¡Felicitaciones a Ronal y a todos los medallistas por dejar el nombre del país en lo más alto!

Foto: Sebastián Lasquera

Video: Consudatle